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DCNews Stiri Catastrofa care s-ar fi putut produce odată cu explozia dronei maritime. Generalul Mircea Mîndrescu: Nu aprindem nici măcar un fitil lângă un terminal petrolier!

EXCLUSIV Catastrofa care s-ar fi putut produce odată cu explozia dronei maritime. Generalul Mircea Mîndrescu: Nu aprindem nici măcar un fitil lângă un terminal petrolier!

Autor: Iulia Horovei, Doinița Manic
Data publicării: 05 Iun 2026
portul constanta Portul Constanța. Sursa foto: Agerpres
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Explozia unei drone maritime în Portul Constanța, în apropierea unor infrastructuri strategice precum Oil Terminal, a readus în atenție vulnerabilitățile de securitate de la Marea Neagră. Generalul (r) Mircea Mîndrescu avertizează că astfel de incidente impun măsuri sporite de supraveghere și protecție, inclusiv pentru proiectul energetic Neptun Deep.

Incidentul din Portul Constanța ridică semne de întrebare cu privire la securitatea infrastructurilor strategice din zonă. Potrivit generalului (r) Mircea Mîndrescu, o dronă maritimă de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, care a explodat vineri în Portul Constanța, reprezintă un risc major, cu atât mai mult cu cât incidentul s-a produs în apropierea unor obiective economice importante, inclusiv a instalațiilor operate de Oil Terminal, cel mai mare terminal petrolier din România.

Generalul Mircea Mîndrescu: Un pericol foarte mare! Vă dați seama ce încărcătură ar fi putut avea!

Pericolul nu mai este, pentru că a explodat, dar, într-adevăr, pericolul a fost foarte mare. Drona s-a autodetonat. În general, dronele de asemenea tip sunt controlate printr-un sistem satelitar, ca să poată merge foarte mult. Știm doar că e o dronă care este folosită în conflictul din Ucraina și am văzut rapoarte care o identifică drept Magura V5. Nu avem, însă, această confirmare. O Magura V5 are o rază de acțiune de aproximativ 900 kilometri, deci multe semne de întrebare. Ea are, în conformitate cu specificațiile tehnice, o încărcătură explozivă de peste 350 de kilograme.

Noi nu aprindem un fitil lângă un terminal petrolier, mai cu seamă o explozie de asemenea gabarit! Un pericol foarte mare. Vă dați seama ce încărcătură ar fi putut avea! Sunt multe necunoscute, dar partea bună este că nu avem pierderi sau distrugeri. Sper eu, foarte mult, că vom învăța încă o dată să ne uităm foarte bine și să luăm toate măsurile pe care suntem capabili să le luăm noi sau în cooperare cu aliații și partenerii pe care-i avem, astfel încât asemenea drone să nu mai pătrundă în spațiul nostru maritim, în apele noastre teritoriale, fără ca noi să le vedem.

Trebuie să facem mai mult! A ajuns în Port, vă dați seama prin câte filtre a trecut... Într-adevăr, e specificul dronelor, noi nu suntem în război, dar ele au această capabilitate de a pătrunde în porturi care sunt păzite special - și mă refer aici la porturile militare sau locurile în care sunt ancorate navele rusești; ajung acolo și produc pagube - scufundă radare sau deteriorează nave ale Federației Ruse”, a declarat generalul (r) Mircea Mîndrescu, în exclusivitate pentru DCNews.

Protecția proiectului Neptun Deep din Marea Neagră

Întrebat dacă ar trebui securizată zona din Marea Neagră în care se află proiectul Neptun Deep, cu nave de supraveghere, Mircea Mîndrescu a spus: „Evident! Va trebui să ne revenim, în sensul că trebuie să realizăm că trăim într-un realism feroce, care uneori devine brutal. Întotdeauna, proprietatea pe care o ai, dacă vrei să fii sigur de ea, să iei măsurile necesare și să ai capabilitățile necesare pentru a o proteja.

Nu trebuie să uităm absolut deloc că protecția trebuie făcută nu împotriva unui atac armat direct - că vine cineva și trage -, dar pot exista înscenări de accidente, au mai fost în România, astfel încât să producă pagube. Eu cred că nu ar trebui să neglijăm o asemenea posibilitate, oricât ar fi de apropiate sau îndepărtate. Procentajul este mic, dar el există. Și, în condițiile în care ai un asemenea procentaj de minimum 1%, măsurile nu pot fi mai puține, pentru că acest 1% - dacă e să luăm în calcul și exagerez, pentru că, probabil, e puțin mai mare, impune măsuri ferme de asigurare a capabilităților necesare pentru supravegherea zonei, pentru asigurarea securității și, la nevoie, asigurarea apărării”, a mai spus Mîndrescu.

Neptun Deep este cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră și unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale României. El este dezvoltat pentru valorificarea rezervelor de gaze aflate în zona offshore a platoului continental românesc.

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