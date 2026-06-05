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DCNews Stiri Panică în Constanța, după explozia dronei maritime. Mărturii pentru DC NEWS: „Am crezut că vine războiul, ca la Galați”

EXCLUSIV Panică în Constanța, după explozia dronei maritime. Mărturii pentru DC NEWS: „Am crezut că vine războiul, ca la Galați”

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 05 Iun 2026
constanta Centru comercial din Constanța. Foto: DCNews/ Loredana Iriciuc.
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S-au înregistrat clipe de panică în momentul în care o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța, relatează redactorul DC News, Loredana Iriciuc, aflată într-un centru comercial din municipiu.

„Sunt la un centru comercial din Constanța, iar vânzătoarele de aici spun că s-au speriat foarte tare” în momentul producerii exploziei unei drone maritime, astăzi, în Portul Constanța, a transmis redactorul DCNews, Loredana Iriciuc.

Explozia a avut loc în Dana 78, la aproximativ 3 kilometri de centrul comercial.

Distranța dintre Dana 78, locul exploziei dronei maritime în Portul Constanța, și centrul comercial

Sursa foto: Google Maps

Zgomot puternic, comparat de martori cu un cutremur sau cu războiul

„Prima dată am crezut că e cutremur, s-au zguduit vitrinele cu totul”, a spus o lucrătoare comercială în momentul exploziei.

O altă vânzătoare a spus că, imediat după zgomotul puternic, a închis magazinul în grabă și a ieșit afară, crezând că situația ar putea fi una extrem de gravă, asemenea celei întâmplate în urmă cu o săptămână, când o dronă rusească a căzut și a explodat pe un bloc din centrul municipiului Galați.

„Domnișoară, poate să fie sărăcie, lipsuri, numai pace să fie! Când am auzit bubuitura, am tras obloanele la magazin și am fugit afară, ca am crezut că vine razboiul ca la Galați”, a mărturisit o altă doamnă.

„Nimeni nu ne anunță dacă e exercițiu, nimeni nu vorbește cu noi, stăm cu frica-n sân, că și ieri se auzise ceva”, a mai declarat un martor.

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