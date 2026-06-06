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DCNews Stiri Propunere șoc la Moscova. Muncă de la 12 ani și revenirea taberelor de muncă sovietice: Aproape toți își doresc să muncească vara

Propunere șoc la Moscova. Muncă de la 12 ani și revenirea taberelor de muncă sovietice: Aproape toți își doresc să muncească vara

Autor: Gabriela Ungureanu
Data publicării: 06 Iun 2026
vladimir putin rusia Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres
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Autoritățile din Rusia iau în calcul măsuri controversate pentru a acoperi deficitul sever de forță de muncă, inclusiv reducerea vârstei legale de angajare la 12 ani și reactivarea unor tabere de muncă.

Rusia ia în calcul reducerea vârstei de muncă la 12 ani și redeschiderea lagărelor de muncă din era sovietică, într-o încercare de a rezolva criza tot mai gravă a forței de muncă din țară.

Președintele rus Vladimir Putin încearcă disperat să acopere un deficit tot mai mare de lucrători, pe măsură ce sancțiunile economice și efectele războiului din Ucraina își fac simțite impactul. Liderul de la Kremlin se lăuda cândva cu o rată a șomajului de doar 2%, însă economia are acum nevoie de aproximativ 1,5 milioane de muncitori noi pentru a acoperi lipsurile din piața muncii.

„Mi se pare că revenirea taberelor de muncă este un scenariu realist, pe care copiii noștri îl vor susține”

Olga Iaroslavskaia, comisarul pentru drepturile copilului din Moscova, a propus această schimbare radicală pentru a-i integra pe copii în muncă în timpul vacanțelor. Vorbind despre plan, ea a susținut: „Aproape toți își doresc să muncească vara.”

Iaroslavskaia afirmă că aceste tabere ar oferi oportunități de muncă, dar și un cadru organizat pentru adolescenți, mai ales pentru părinții care nu își permit să îi țină acasă pe timpul verii. La postul de radio Govorit Moskva, ea a adăugat: „Mi se pare că revenirea taberelor de muncă este un scenariu realist, pe care copiii noștri îl vor susține.”

Legislația actuală din Rusia permite copiilor să muncească de la vârsta de 14 ani, cu acordul părinților. De asemenea, aceștia pot semna independent un contract de muncă începând cu 15 ani.

În cadrul unei conferințe de presă despre siguranța copiilor, Iaroslavskaia a declarat: „Când vorbim cu adolescenți de 12 ani și peste, toți vor să muncească vara, aproape toți.” Ea a susținut, de asemenea, că minorii ar trebui să poată lucra part-time în vacanța de vară pentru a câștiga „puțini bani” și a insistat că „nu este un secret că trebuie să modificăm legislația federală a muncii.”

Ea și-a prezentat propria experiență în termeni pozitivi, amintind că a lucrat vara într-o tabără sovietică de tineret: „În clasa a VIII-a, eram duși să plivim roșiile la 40 de grade, într-o baracă, în mijlocul câmpurilor.”

Criza a fost amplificată de fuga a aproximativ 1 milion de tineri care nu au vrut să fie mobilizați pe front

Criza a fost amplificată de emigrarea a aproximativ 1 milion de tineri profesioniști care au părăsit Rusia pentru a evita mobilizarea după invazia la scară largă. De asemenea, Rusia a suferit pierderi semnificative în război, unele estimări indicând că aproximativ 1,5 milioane de soldați au fost uciși sau răniți în Ucraina.

Analiștii au observat că Rusia se confruntă cu dificultăți tot mai mari în susținerea efortului de război, pe măsură ce conflictul intră în al cincilea an. Un raport recent arată că oficiali i-au transmis președintelui Vladimir Putin că nivelul actual al cheltuielilor legate de război a devenit nesustenabil.

Bloomberg a relatat că oficiali din Ministerul Finanțelor și banca centrală au avertizat Kremlinul că nivelurile actuale nu sunt sustenabile și ar putea crește și mai mult deficitul bugetar al guvernului.

În plus, aceștia au propus noi reduceri ale cheltuielilor pentru apărare, susținând că altfel va fi dificil de gestionat problemele financiare, conform The Telegraph

CITEȘTE ȘI: Vladimir Putin: Moscova intenționează să continue colaborarea cu Iranul la construirea de instalații nucleare
 

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