Mașini de lux din România, cu aceleași serii de șasiu și date identice. DIICOT a identificat schema. Percheziții de amploare

Potrivit anchetatorilor, rețeaua ar fi funcționat între 2024 și iunie 2026 și ar fi fost bine structurată, cu lideri și membri care aveau roluri clare. Schema descrisă de DIICOT indică faptul că mașini de lux provenite din fapte ilegale din străinătate, precum furturi sau fraude, erau aduse în România și apoi introduse în circuitul legal prin metode frauduloase.

În esență, vehiculele ar fi fost „clonate”, adică li se atribuiau datele de identificare ale unor autoturisme reale, deja înmatriculate și aflate în circulație. Astfel, mașinile ilegale deveneau, pe hârtie, identice cu unele perfect legale.

Pentru a putea fi vândute, autoturismele ar fi fost însoțite de documente falsificate. Ancheta arată că membrii grupării ar fi modificat sau întocmit acte de proprietate, contracte de vânzare-cumpărare și documente necesare înmatriculării, dar și declarații depuse la instituții publice.

În paralel, cumpărătorii ar fi fost induși în eroare cu privire la originea reală a mașinilor, care erau prezentate ca fiind complet legale. Procurorii susțin că această combinație de falsuri și înșelăciuni a permis valorificarea unor autoturisme obținute ilegal.

Mașini „curățate” și modificări tehnice

Pe lângă falsificarea documentelor, anchetatorii mai arată că unele autoturisme ar fi fost modificate inclusiv la nivel informatic, prin intervenții asupra sistemelor electronice ale mașinilor. În plus, vehiculele ar fi fost puse în circulație și cu numere false de înmatriculare, ceea ce îngreuna depistarea lor.

În cadrul anchetei au fost efectuate 30 de percheziții domiciliare, în urma cărora polițiștii și procurorii au descoperit 17 autoturisme de lux, evaluate la aproximativ 900.000 de euro. Au mai fost ridicate peste o sută de chei auto, sume importante de bani în lei și euro, inclusiv bancnote contrafăcute, dar și documente auto necompletate sau falsificate, laptopuri și medii de stocare.

Tribunalul Prahova a admis propunerea DIICOT și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a șase dintre persoanele reținute. Decizia nu este definitivă și a fost deja contestată. Alte patru persoane sunt cercetate sub control judiciar.

În total, cele zece persoane vizate în dosar sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, tăinuire, înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale și sub semnătură privată, uz de fals, fals în declarații, dar și de infracțiuni legate de punerea în circulație a unor vehicule neînmatriculate și de manipularea sistemelor informatice ale autoturismelor.