Prof. dr Dafin Mureșanu, mărturisire rară pentru DC NEWS. Lucrul care îl sperie în evoluția patologiilor neurologice. Avertisment pentru români

Prezenți la cel de-al 23-lea Congres al Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară s-a desfășurat la Istanbul, în perioada 28-30 mai 2026, am stat de vorbă cu prof. dr. Dafin Mureșanu, președintele Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN) și al Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNRS), una dintre cele mai importante voci din neuroștiințe. În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru DC NEWS, l-am întrebat pe Dafin Mureșanu și care este lucrul care îl sperie cel mai mult în evoluția patologiilor neurologice.

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Prof. dr. Dafin Mureșanu: Lucrul care mă îngrijorează este posibilitatea să se ajungă la o scădere dinamică a ceea ce noi astăzi numim rezerva neorobiologică

"Lucrul care mă îngrijorează și ne îngrijorează pe toți foarte mult este posibilitatea ca anul viitor nivelul de reziliență a sistemului nervos central la factorii de risc să fie mai scăzut și practic să se ajungă la o scădere dinamică a ceea ce noi astăzi numim rezerva neorobiologică.

Sigur, dacă ai o rezervă neorobiologică scăzută ești mult mai vulnerabil la diverse tipuri de patologii, adică o anumită leziune se va manifesta clinic mai devreme. Nu mai ai rezistența să contracarezi agenții etiologici care acționează și nici factorii de risc. Până la urmă, factorii de risc erodează rezerva biologică", ne-a declarat prof. dr. Dafin Mureșanu.

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Care sunt factorii de risc pentru AVC. "La traumatismele cranio-cerebrale - faptul că nu porți o cască"

Întrebat despre factorii de risc, prof. dr. Dafin Mureșanu ne-a spus: "Depinde de patologie. La traumatismele cranio-cerebrale - faptul că nu porți o cască reprezintă un factor de risc comportamental.

La accidentul cardiovascular cerebral (AVC) avem factorii de risc tradiționali: se referă în primul rând la hipertensiune arterială, la tulburările metabolice - cum e diabetul zaharat, se referă la partea de dislipidemie, la comportamentul nostru, la fumat, somn mișcare, cât de activi suntem, ce mâncăm și categoric statusul emoțional și modul în care noi ne trăim viața, stresul - factorii de risc comportamentali care sunt, sigur, modificabili".

Prof. dr. Dafin Mureșanu, mesaj pentru românii care își doresc un creier sănătos: Trebuie să fiți în fiecare zi atenți!

Doinița Manic: "După toate aceste dezbateri din cadrul celui de-al 23-lea Congres al Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară, care este mesajul cel mai important pentru publicul larg?".

Prof. dr. Dafin Mureșanu: "Cel mai important mesaj este: dacă doriți să păstrați un creier sănătos, trebuie să fiți în fiecare zi atenți, de când mergeți să vă odihniți, atenție la somn, atenție dimineața, cum vă treziți, ce faceți imediat după ce vă treziți. Sunteți activi sau sunteți stresați și săriți direct în echipamente de lucru. Și stresul este boala secolului - o mare realitate".