Nicușor Dan a convocat o ședință de lucru cu autoritățile, sâmbătă, la Constanța

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru sâmbătă o şedinţă de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, precum şi evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării şi securităţii pe litoralul românesc, transmite Administraţia Prezidenţială.

Şedinţa va avea loc la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică şi Observare (BREO) "CALATIS" din Constanţa.

La reuniune vor participa reprezentanţi ai principalelor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării naţionale.

În cadrul şedinţei vor fi analizate circumstanţele incidentului, implicaţiile acestuia asupra securităţii naţionale şi regionale, precum şi măsurile necesare pentru întărirea capacităţilor de supraveghere, prevenire şi răspuns la ameninţările din zona Mării Negre, informează Administraţia Prezidenţială.

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O hală industrială din zona Danei 78 a Portului Constanţa a fost distrusă

Precizăm că o hală industrială din zona Danei 78 a Portului Constanţa a fost distrusă după ce drona maritimă a explodat vineri în port. Surse din portul maritim au declarat că suflul deflagraţiei a desprins bucăţi dintr-o hală ce aparţine unei societăţi comerciale.

Lucrători portuari au mai declarat că autorităţile sunt mobilizate în continuare, în condiţiile în care ar mai fi fost descoperite alte trei drone maritime.

O dronă maritimă care a fost descoperită în Portul Civil Constanţa, în apropiere de sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10:30, fără a produce victime, a transmis Ministerul Apărării Naţionale.

MApN a transmis că drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

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