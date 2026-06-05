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DCNews Stiri Nicușor Dan a convocat o ședință de lucru cu autoritățile, sâmbătă, la Constanța

Nicușor Dan a convocat o ședință de lucru cu autoritățile, sâmbătă, la Constanța

Autor: Elena Aurel
Data publicării: 05 Iun 2026
nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
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Nicușor Dan a convocat o ședință de lucru pentru a analiza incidentele cu drone care au explodat în Portul Constanța și în largul Mării Negre.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru sâmbătă o şedinţă de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, precum şi evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării şi securităţii pe litoralul românesc, transmite Administraţia Prezidenţială.

Şedinţa va avea loc la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică şi Observare (BREO) "CALATIS" din Constanţa.

La reuniune vor participa reprezentanţi ai principalelor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării naţionale.

În cadrul şedinţei vor fi analizate circumstanţele incidentului, implicaţiile acestuia asupra securităţii naţionale şi regionale, precum şi măsurile necesare pentru întărirea capacităţilor de supraveghere, prevenire şi răspuns la ameninţările din zona Mării Negre, informează Administraţia Prezidenţială.

VEZI ȘI: Ce au scos la iveală incidentele cu drone de la Galați și Constanța. Analiza lui Bogdan Chirieac

O hală industrială din zona Danei 78 a Portului Constanţa a fost distrusă

Precizăm că o hală industrială din zona Danei 78 a Portului Constanţa a fost distrusă după ce drona maritimă a explodat vineri în port. Surse din portul maritim au declarat că suflul deflagraţiei a desprins bucăţi dintr-o hală ce aparţine unei societăţi comerciale. 

Lucrători portuari au mai declarat că autorităţile sunt mobilizate în continuare, în condiţiile în care ar mai fi fost descoperite alte trei drone maritime.

O dronă maritimă care a fost descoperită în Portul Civil Constanţa, în apropiere de sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10:30, fără a produce victime, a transmis Ministerul Apărării Naţionale. 

MApN a transmis că drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

VEZI ȘI: Catastrofa care s-ar fi putut produce odată cu explozia dronei maritime. Generalul Mircea Mîndrescu: Nu aprindem nici măcar un fitil lângă un terminal petrolier!

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