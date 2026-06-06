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DCNews Stiri Accident grav în București sâmbătă dimineață, cu un taxi. O mașină s-a răsturnat

Accident grav în București sâmbătă dimineață, cu un taxi. O mașină s-a răsturnat

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 06 Iun 2026
accident bucuresti foto Info Trafic București și Ilfov.
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Un accident grav s-a produs în București.

”La 5:30 a fost accidentul, m-a trezit zgomotul puternic. Din fericire, ambii șoferi s-au ales doar cu niște zgârieturi, dar șoferul de pe Skoda a avut nevoie de îngrijiri medicale” scrie martorul care a făcut poza, pe grupul Info Trafic București și Ilfov. 

Accidentul s-a produs la intersecție dintre Izvorul Rece și Constantin Brâncoveanu. Mașina folosită pentru  taximetrie a lovit cea de-a doua mașină implicată, marca Skoda, albă, care a ajuns pe o parte, pe carosabil. 

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Regula simplă care ar face București mai ușor de condus

Traficul din România îi obligă pe șoferi să fie permanent pregătiți pentru orice situație neprevăzută, în special în haosul creat în București, punctează Titi Aur, instructor de conducere defensivă. El a oferit un sfat conducătorilor auto, în exclusivitate pentru DCNews.

Trebuie să te aștepți la orice! 

„Din punct de vedere al conducerii defensive, sfatul meu este că, în jungla din România, trebuie să te aștepți și la așa ceva. Dacă mergi pe varianta că cel de lângă tine o să respecte cele trei feluri de reguli - de circulație, de defensivă și de bun-simț, s-ar putea să fii cu mașina șifonată; ca să nu spun că, în anumite situații, chiar și accidentat mai rău. Avem astfel de specimene în trafic”, a punctat Titi Aur la emisiunea „DC Conducem” de la DCNews.

Traficul din România îi obligă pe șoferi să fie permanent pregătiți pentru orice situație neprevăzută, în special în haosul creat în București, punctează Titi Aur, instructor de conducere defensivă. El a oferit un sfat conducătorilor auto, în exclusivitate pentru DCNews.

„Din punct de vedere al conducerii defensive, sfatul meu este că, în jungla din România, trebuie să te aștepți și la așa ceva. Dacă mergi pe varianta că cel de lângă tine o să respecte cele trei feluri de reguli - de circulație, de defensivă și de bun-simț, s-ar putea să fii cu mașina șifonată; ca să nu spun că, în anumite situații, chiar și accidentat mai rău. Avem astfel de specimene în trafic”, a punctat Titi Aur la emisiunea „DC Conducem” de la DCNews.

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accident bucuresti
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Comentarii (1)

rasvan   •   06 Iunie 2026   •   10:26

Cel mai mare pericol pentru un participant la traficul din Bucuresti (inclusiv pietoni) si nu numai aici ,este ca alti soferi folosesc telefonul mobil,fara a fi atenti la cei din jur.Nu inteleg de ce camerele de supraveghere a traficului aflate in numar mare ,nu sunt folosite pentru combaterea acestui fenomen. Daca nu se pot folosii,se poate actiona ca in Germania,unde in microbuze sau autoturisme cu geamuri fumurii,se afla agenti de circulatie,care filmeaza pe cei care vorbesc la telefoanele mobile,fara a respecta legislatia .Dupa ce sunt filmati ,cei in cauza sunt opriti de alte echipaje si nu mai au loc de ,,intors,,vazand probele.PUNCT.

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