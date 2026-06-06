Accident grav în București sâmbătă dimineață, cu un taxi. O mașină s-a răsturnat

”La 5:30 a fost accidentul, m-a trezit zgomotul puternic. Din fericire, ambii șoferi s-au ales doar cu niște zgârieturi, dar șoferul de pe Skoda a avut nevoie de îngrijiri medicale” scrie martorul care a făcut poza, pe grupul Info Trafic București și Ilfov.

Accidentul s-a produs la intersecție dintre Izvorul Rece și Constantin Brâncoveanu. Mașina folosită pentru taximetrie a lovit cea de-a doua mașină implicată, marca Skoda, albă, care a ajuns pe o parte, pe carosabil.

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Regula simplă care ar face București mai ușor de condus

Traficul din România îi obligă pe șoferi să fie permanent pregătiți pentru orice situație neprevăzută, în special în haosul creat în București, punctează Titi Aur, instructor de conducere defensivă. El a oferit un sfat conducătorilor auto, în exclusivitate pentru DCNews.

Trebuie să te aștepți la orice!

„Din punct de vedere al conducerii defensive, sfatul meu este că, în jungla din România, trebuie să te aștepți și la așa ceva. Dacă mergi pe varianta că cel de lângă tine o să respecte cele trei feluri de reguli - de circulație, de defensivă și de bun-simț, s-ar putea să fii cu mașina șifonată; ca să nu spun că, în anumite situații, chiar și accidentat mai rău. Avem astfel de specimene în trafic”, a punctat Titi Aur la emisiunea „DC Conducem” de la DCNews.

Traficul din România îi obligă pe șoferi să fie permanent pregătiți pentru orice situație neprevăzută, în special în haosul creat în București, punctează Titi Aur, instructor de conducere defensivă. El a oferit un sfat conducătorilor auto, în exclusivitate pentru DCNews.

„Din punct de vedere al conducerii defensive, sfatul meu este că, în jungla din România, trebuie să te aștepți și la așa ceva. Dacă mergi pe varianta că cel de lângă tine o să respecte cele trei feluri de reguli - de circulație, de defensivă și de bun-simț, s-ar putea să fii cu mașina șifonată; ca să nu spun că, în anumite situații, chiar și accidentat mai rău. Avem astfel de specimene în trafic”, a punctat Titi Aur la emisiunea „DC Conducem” de la DCNews.