Dr. Tudor Ciuhodaru, după cazul medicului mort la Floreasca: Și eu am pierdut un coleg. I-a cedat inima definitiv în gardă

Șeful UPU de la Spitalul Clinic "Dr. Nicolae Oblu" Iași, conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, a mărturisit, în contextul tragediei de la Spitalul Floreasca, acolo unde un un medic rezident a fost găsit mort într-o toaletă, că și el a pierdut recent un coleg.

Dr. Ionel Botezatu, radiolog la Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, a murit după ce inima i-a cedat definitiv în gardă.

Dr. Tudor Ciuhodaru, semnal de alarmă: E al 47-lea. Și clar nu va fi ultimul

"Indiferența autorităților ucide. Încă un medic mort la datorie. Condolanțe familiei. E al 47-lea. Și clar nu va fi ultimul.

Oare câți trebuie să mai moară pentru ca autoritățile să pună în practică soluțiile sănătoase pe care le tot propun de atâția ani pentru a proteja viața celor care fac gărzi și ture până la epuizare? Nimeni nu ne-a ascultat și nu ne-a ajutat. Vă reamintesc doar de celebra lege 55, blocată și acum de indiferența guvernanților.

Poate îi trezim pe cei care au votul și poate fac măcar acum ceva pentru toți cei care ne salvează viața atunci când avem nevoie. E suficient să adopte proiectele de lege (cele 10 măsuri legislative care pot salva viața celor care lucrează în domeniul sănătății)) pe care le-am tot depus în Parlamentul României.

Cele 10 măsuri legislative depuse în Parlamentul României

1. Deblocarea posturilor conform normativelor europene.

2. Plan național de asigurare a resursei umane în sănătate: întocmirea unei hărți strategice privind acoperirea în diverse specialități din anumite zone + structura anuală a posturilor scoase la rezidențiat adaptată la deficitul din anumite specialități și la ieșirile din sistem.

3. Plata gărzilor rezidenților din primul an de activitate.

4. Gărzile vor fi considerate vechime în muncă cu posibilitatea scăderii vârstei de pensionare.

5. Plata gărzilor la nivelul salariului actual (sunt la nivel de 2017) + stimulente pentru efectuarea mai multor gărzi (reduceri de impozit de 25% la peste 3 gărzi și de 50% la peste 6).

6. Stimularea alegerii anumitor specialități/domenii de risc - încadrarea în categoria a doua de muncă a specialităților de risc precum medicina de urgență. ATI, radiologie, chirurgie şi SMURD + legea 55 (posibilitatea pensionării la realizarea stagiului complet de cotizare).

7. Agresarea personalului medical aflat în misiune va fi încadrată la ultraj.

8. Prevenție „burnout” .

9. Recunoaștere „burnout” ca boală profesională, implicit codificare în DRG (Diagnostic Related Groups)

10. Recuperare din „burnout” prin măsuri legislative - terapii specifice în medii destinate, cu suportul specialiștilor și familiei.

"Unul dintre cei 47 este colegul meu de la Spitalul Clinic "Dr. Nicolae Oblu" Iași"

Sper să susțineți și acest demers.

Unul din cei 47 este colegul meu de la Spitalul Clinic de Urgențe din Copou, dr. Ionel Botezatu, radiolog, a cărui inimă a cedat definitiv în gardă. Prin aceste măsuri speram să fie ultimul. NU a fost. Până la adoptarea acestor legi se poate întâmpla din nou oriunde și oricând", a scris Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.

Filmul tragediei de la Floreasca

Precizăm că un medic rezident în anul V a fost găsit decedat, sâmbătă după-amiază, într-o toaletă a Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, cadrul medical intrase în gardă încă de dimineață. Alarma a fost dată de o femeie din cadrul personalului de curățenie care nu mai putea intra în toaletă.

Potrivit surselor consultate de DCNews, bărbatul era în ultimul an de rezidențiat pe post. După ce promova examenul de medic specialist în medicina de urgență avea postul asigurat la UPU Giurgiu. Medicii de la Floreasca l-au descris drept un coleg muncitor, amabil, gata oricând să preia o sarcină. Soția lui e medic într-un spital din București.