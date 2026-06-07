Republica Moldova vrea să producă drone interceptoare. Anunțul Maiei Sandu

Republica Moldova intenţionează să dezvolte capacităţi de producţie a dronelor interceptoare, a anunțat Maia Sandu. Potrivit acesteia, Guvernul de la Chișinău va pregăti modificări legislative care să permită parteneriate public-private şi investiţii străine în industria de apărare.

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„Trebuie să începem să producem drone care să intercepteze şi să doboare dronele. (…) Am solicitat Guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, să pregătească modificarea legislaţiei. Pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone şi anti-drone, dar pe de altă parte, trebuie să permitem şi sectorului privat. De exemplu, statul nostru nu are tehnologiile acestea noi, nu avem experţi, pentru că nu am pregătit asemenea experţi. Dar sunt investitori străini care au aceste tehnologii, doar că legea nu permite astăzi…

Nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat şi investitori sau chiar investiţii străine. (…) O să modificăm legea şi o să încercăm să atragem investiţii, în primul rând ca să facem aceste parteneriate public-private, dar poate reuşim să atragem şi nişte investiţii străine. Pentru că este nevoie să avem aceste drone interceptoare care combat dronele care vin tot mai des pe teritoriul ţării noastre şi creează pericole reale”, a declarat Maia Sandu.

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Republica Moldova ar putea apela la Ucraina

Președinta Republicii Moldova a precizat că Chișinăul ar putea apela inclusiv la Ucraina.

„O să încercăm să obţinem şi de la ei tehnologia în măsura în care noi avem capacitate, pentru că, ca să poţi să faci ceva cu tehnologia aceea, trebuie întâi să creezi aici o echipă de minimă expertiză cu care să se lucreze”, a mai spus Maia Sandu.

Anunțul Maiei Sandu vine în contextul în care de la începutul războiului din Ucraina, zeci de drone asociate atacurilor lansate de Federaţia Rusă au încălcat spaţiul aerian al Republicii Moldova, iar unele dintre acestea au căzut sau chiar au explodat pe teritoriul ţării. Cel mai recent incident avut loc în data de 13 mai.