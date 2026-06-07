€ 5.2488
|
$ 4.5102
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5102
 
DCNews Stiri Republica Moldova vrea să producă drone interceptoare. Anunțul Maiei Sandu

Republica Moldova vrea să producă drone interceptoare. Anunțul Maiei Sandu

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 07 Iun 2026
imagine cu o drona Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Republica Moldova intenţionează să dezvolte capacităţi de producţie a dronelor interceptoare, a anunțat Maia Sandu.

Republica Moldova intenţionează să dezvolte capacităţi de producţie a dronelor interceptoare, a anunțat Maia Sandu. Potrivit acesteia, Guvernul de la Chișinău va pregăti modificări legislative care să permită parteneriate public-private şi investiţii străine în industria de apărare. 

VEZI ȘI: Obiect asemănător cu o dronă, căzut pe acoperișul unui bloc din Chișinău / foto în articol

„Trebuie să începem să producem drone care să intercepteze şi să doboare dronele. (…) Am solicitat Guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, să pregătească modificarea legislaţiei. Pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone şi anti-drone, dar pe de altă parte, trebuie să permitem şi sectorului privat. De exemplu, statul nostru nu are tehnologiile acestea noi, nu avem experţi, pentru că nu am pregătit asemenea experţi. Dar sunt investitori străini care au aceste tehnologii, doar că legea nu permite astăzi…

Nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat şi investitori sau chiar investiţii străine. (…) O să modificăm legea şi o să încercăm să atragem investiţii, în primul rând ca să facem aceste parteneriate public-private, dar poate reuşim să atragem şi nişte investiţii străine. Pentru că este nevoie să avem aceste drone interceptoare care combat dronele care vin tot mai des pe teritoriul ţării noastre şi creează pericole reale”, a declarat Maia Sandu.

VEZI ȘI: Maia Sandu a electrizat Parlamentul European. Președintele Republicii Moldova a fost decorată cu Ordinul de Merit European / foto în articol

Republica Moldova ar putea apela la Ucraina

Președinta Republicii Moldova a precizat că Chișinăul ar putea apela inclusiv la Ucraina.

 „O să încercăm să obţinem şi de la ei tehnologia în măsura în care noi avem capacitate, pentru că, ca să poţi să faci ceva cu tehnologia aceea, trebuie întâi să creezi aici o echipă de minimă expertiză cu care să se lucreze”, a mai spus Maia Sandu.

Anunțul Maiei Sandu vine în contextul în care de la începutul războiului din Ucraina, zeci de drone asociate atacurilor lansate de Federaţia Rusă au încălcat spaţiul aerian al Republicii Moldova, iar unele dintre acestea au căzut sau chiar au explodat pe teritoriul ţării. Cel mai recent incident avut loc în data de 13 mai.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

maia sandu
republica moldova
drone
ucraina
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 31 minute
Ziua 100 de război în Orientul Mijlociu. Iranul încalcă armistițiul și atacă Israelul. Amenință cu ”lovituri mai zdrobitoare”/ Trump: E suficient!
Publicat acum 51 minute
Iranul atacă Israelul cu rachete. Jurnalist român: Evenimentele sunt în plină desfășurare FOTO
Publicat acum 56 minute
Panică la amicalul Danemarca - Ucraina: Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren, la 5 ani de la infarct
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Alegeri parlamentare în Armenia: Ce arată sondajele la ieșirea de la urne
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Republica Moldova vrea să producă drone interceptoare. Anunțul Maiei Sandu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 4 minute
Surse: Cum arată lista scurtă a miniștrilor din cabinetul Eugen Tomac. Numele vehiculate și ironia lui Adrian Năstase
Publicat acum 13 ore si 37 minute
Schimbare în Dubai din cauza lipsei turiştilor străini. Ce se întâmplă în hotelurile de lux
Publicat acum 14 ore si 38 minute
Medic rezident, găsit mort într-o toaletă a spitalului Floreasca
Publicat acum 15 ore si 27 minute
Lovitură grea pentru Rusia. S-a închis coridorul terestru către Crimeea, după atacurile succesive ale Ucrainei (observatori)
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Cine este Vladimir Ionaș, posibil viitor ministru al Dezvoltării în Guvernul Tomac. Propunerea care ar schimba România
 
rodica mitu povestea unei victorii mai puternice decat timpul sa ti fie cerul numai lalele galbene Rodica Mitu, povestea unei victorii mai puternice decât timpul. Să-ți fie cerul numai lalele galbene!

de Anca Murgoci

pacientii cu cancer diabet boli grave loviti din nou de cnas nu e greseala e strategie Pacienții cu cancer, diabet, boli grave, loviți din nou de CNAS. Nu e greșeală, e strategie

de Val Vâlcu

austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close