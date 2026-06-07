China lansează o operațiune navală în apropiere de Taiwan. Taipei mobilizează nave ca răspuns

Ministerul Transporturilor din China a anunțat desfășurarea unei operațiuni maritime speciale în apele situate la est de insula Taiwan, într-un context de tensiuni regionale crescute în Asia de Est.

În replică, Garda de Coastă din Taiwan a transmis că a mobilizat nave în zonă, descriind acțiunea ca fiind un „răspuns adecvat” la operațiunea chineză, pe care o consideră că „încalcă dreptul internațional”.

Scopul operațiunii a fost comunicat de Beijing

La rândul său, autoritățile de la Beijing au confirmat sâmbătă lansarea unei „operațiuni speciale de control maritim” în aceleași ape, măsură justificată prin evoluțiile recente din regiune, după începerea negocierilor dintre Japonia și Filipine privind delimitarea zonelor economice exclusive și a platformelor continentale.

„Scopul operațiunii este ca China să își întărească controlul pe mare, inclusiv în zonele îndepărtate. Autoritățile vor să intensifice patrulele, să aplice legea mai ferm, să supravegheze rutele maritime importante, să asigure siguranța navigației și să protejeze interesele statului”, a transmis Ministerul Transporturilor din China, citat de Ukrainska Pravda.

Un răspuns la inițiativa Japoniei și Filipinelor

Operațiunea ar fi fost coordonată de Ministerul Transporturilor din Republica Populară Chineză împreună cu autoritățile maritime din provinciile Guangdong și Fujian, dar și cu structurile de salvare și suport pentru navigație din Marea Chinei de Est.

Beijingul susține că acțiunea reprezintă un răspuns necesar la inițiativa Japoniei și Filipinelor de a începe negocieri privind „delimitarea zonelor maritime” în estul Taiwanului, pe care China o consideră o încălcare a suveranității sale și a intereselor maritime.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat că astfel de demersuri ale Japoniei și Filipinelor contravin Convenției Națiunilor Unite privind Dreptul Mării (UNCLOS), adăugând că Beijingul are drepturi legale asupra unei zone economice exclusive în regiune și că nicio delimitare nu poate fi făcută fără implicarea Chinei.

În timpul desfășurării operațiunii, navele chineze au fost monitorizate „pe tot parcursul procesului”, iar autoritățile din Taiwan au precizat că au „desfăşurat navele necesare pentru a răspunde în mod corespunzător”, potrivit unui comunicat al Gărzii de Coastă taiwaneze.

Tokyo și Manila au anunțat recent demararea unor discuții oficiale privind delimitarea frontierelor maritime dintre zonele lor economice exclusive și platformele continentale, într-un context de cooperare tot mai strânsă determinată de tensiunile cu China.

În același timp, autoritățile din Taipei au solicitat anterior ca Taiwanul să fie inclus în aceste discuții dintre Japonia și Filipine.

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