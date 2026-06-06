Horoscop 8-14 iunie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Principalul aspect al săptămânii ce urmează este conjuncția dintre Venus și Jupiter în semnul Racului. Aceasta se petrece pe 9 iunie, zi despre care putem spune că este cea mai romantică a anului 2026, din punctul de vedere al astrologiei. Venus, considerată și Micul Benefic, reprezintă frumusețea, iubirea și valorile. Iar Jupiter, Marele Benefic, are legătură cu abundența, optimismul și credința. Arhetipul Racului este cel al emoțiilor. Cu alte cuvinte, putem folosi această zi pentru a (ne) răsfăța, pentru generozitate și pentru dovezi romantice.

Pe 10 iunie, Mercur din Rac face un careu cu Saturn din Berbec. Aici va trebui să ne măsurăm vorbele și să avem mai multă încredere în propriul intelect.

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Iar pe 13 iunie, Venus își începe tranzitul în semnul Leului. Și va aduce un plus de dramatism în chestiunile amoroase.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 7 iunie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.