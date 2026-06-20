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Horoscop 22-28 iunie 2026. Marte intră în Gemeni. Daniela Simulescu, previziuni zodii - VIDEO

Autor: Echipa Astrosens
Data publicării: 20 Iun 2026
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Fotografie Daniela Simulescu noiembrie
Astrolog Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Săptămâna viitoare nu este una foarte ocupată din punct de vedere astrologic. Avem două aspecte minore. Trigonul Venus-Saturn și careul Soare-Neptun. Primul ne face mai pragmatici pe plan amoros sau financiar. Iar al doilea se poate face vinovat pentru o lipsă de direcție, epuizare sau un grad crescut de confuzie.

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Iar principalul eveniment va fi intrarea lui Marte în semnul Gemenilor, din data de 28 iunie. Acesta ne promite o perioadă cu multiple întâmplări, unele chiar bizare. Să nu uităm că, pe 4 iulie, Marte se va întâlni cu revoluționarul Uranus.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 21 iunie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

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