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Previziuni astrologice a doua jumătate a anului 2026. Recomandări pentru fiecare zodie - VIDEO

Autor: Echipa Astrosens
Data publicării: 03 Iul 2026
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Horoscop a doua jumatate a anului 2026 Daniela Simulescu
Astrolog Daniela Simulescu/ Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă previziunile astrologice pentru perioada iulie-decembrie 2026.

Prima jumătate a anului 2026 a fost plină de evenimente astrologice. Să ne reamintim de intrările lui Saturn și Neptun în Berbec, cea a lui Uranus în Gemeni sau de Jupiter din Leu. Perioada iulie-decembrie 2026 va avea mai puține evenimente marcante, dar cu siguranță ne va aduce diverse teste. Mai ales pentru că ne vom confrunta cu o serie de retrogradări.

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Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată vineri, 3 iulie, începând cu ora 20.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

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horoscop 2026
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