Vă vine să credeți câți ani are Robert Negoiță?! Dieta minune pe care o are de arată așa / video

Anca Murgoci și Robert Negoiță, la DC News

Vă vine să credeți câți ani are Robert Negoiță?

Anca Murgoci l-a provocat pe Robert Negoiță cu o întrebare pe care, probabil, mulți și-au pus-o: Care este secretul aspectului său atât de tânăr? Și... câți ani are, de fapt?

Sunt oameni pe care îi vezi și îți vine greu să le ghicești vârsta. Exact asta s-a întâmplat și în cazul lui Robert Negoiță, după un dialog cu Anca Murgoci, în care discuția a ajuns, inevitabil, la secretul aspectului său fizic.

Întrebat ce mănâncă de arată atât de tânăr, primarul de la Sectorul 3 nu a răspuns direct, ci a făcut mai întâi o glumă.

„În primul rând... la cei 32 de ani”, a spus Robert Negoiță, zâmbind.

Iată dialogul de pe TikTok:

Anca Murgoci: Domnule Robert Negoiță, la cei 39 de ani pe care îi aveți, ce mâncați de arătați așa bine la vârsta asta?

Robert Negoiță râde: În primul rând... la cei 32 de ani. Același lucru (n.r.- caserole cu humus și fasole). Adică mănânc foarte simplu, mai ales acum, în perioada de vară. Cine mă cunoaște știe că sunt plin de fructe și legume. Adică meniul meu, dieta mea, este bazată pe foarte multe fructe și legume, dar, repet, mănânc foarte, foarte simplu. Chiar este foarte simplu. La mine totul este foarte simplu și recomand tuturor să aibă o dietă cât mai simplă, cât mai puțin procesată, pentru că așa este cel mai sănătos.

Anca Murgoci: Vă ajută și metabolismul? Ați spus că la... 32 de ani lucrurile merg diferit, nu?

Robert Negoiță: Mă ajută stilul de viață. Faptul că fac foarte mult sport. Chiar fac mult sport și, chiar dacă este greu, mai ales când fructele sunt atât de bune, la fel și legumele, este greu să te oprești. Dar apoi trebuie să facem eforturi, să mergem și să facem o repriză serioasă de sport și reușim să ținem lucrurile cât de cât în echilibru. Nu este ușor, pentru că tendința de îngrășare există, cred, la fiecare dintre noi.



Acum vine întrebarea pentru voi: Câți ani i-ați fi dat lui Robert Negoiță?

Dacă răspunsul vostru începe cu cifra 3 sau chiar 4, probabil nu sunteți singurii. În realitate, primarul Sectorului 3 are 54 de ani, iar explicația pe care o oferă pentru felul în care arată este una cât se poate de simplă: Alimentație bazată pe fructe și legume, cât mai puține alimente procesate și foarte mult sport.

Voi câți ani i-ați fi dat? Nu trișați!





@rodcnews Câți ani are Robert Negoiță? Vă vine să credeți? Start comentarii! Dar de mănâncă de arată așa?! Interviul integral pe youtube dcnews / cine știe vârsta reală a primarului? ♬ sunet original - DC News



