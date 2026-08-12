S-a sinucis în direct, pe TikTok. Psiholog, după tragedia Minei Chan: „Vine o generație cu o stimă de sine extrem de redusă”

Mina Chan

Psihologul Bogdan Cotigă a scris despre cazul tinerei Miha Chan care s-a sinucis pe TikTok.

Mina Chan era o tânără de 25 de ani, din Coreea de Sud, căreia îi plăcea o formație de muzică K-Pop numită ENHYPEN. Dar nu numai că îi plăcea formația, ci era și îndrăgostită de unul dintre membrii acesteia. La unul dintre concerte, Mina i-a oferit unui membru al formației un buchet de floarea-soarelui, cu rugămintea ca acesta să îi ofere florile celui de care ea era îndrăgostită.

Ulterior, tânărul cântăreț căruia îi era destinat buchetul de flori a explicat, printr-un mesaj public, că există anumite persoane care nu sunt neapărat fani ai formației, dar care încearcă să facă gesturi publice pentru a se apropia personal de membrii trupei sau în scopuri de marketing. Cum fata era urmărită pe rețelele sociale de foarte multe persoane, fiind un fel de influencer, a fost destul de simplu pentru fanii formației să își dea seama că persoana la care făcea referire cântărețul era Mina Chan, a explicat psihologul.

A urmat o serie întreagă de jigniri publice la adresa fetei, venite din partea multor fani ai formației, care au susținut imediat și fără discernământ mesajul iresponsabil al cântărețului.

Ca urmare a acestui oprobiu public, Mina Chan le-a dat satisfacție și s-a sinucis, în direct, săptămâna trecută, pe TikTok, fiind urmărită de aproximativ 5.000 de persoane.

Bogdan Cotigă a mai zis: „Constat cu stupefacție, dar și cu un fel de revoltă, faptul că vine o generație cu o stimă de sine extrem de redusă, cu o încredere în sine doar declarativă și cu o viață afectivă puternic influențată de aprobarea sau dezaprobarea celorlalți, indiferent dacă acești „ceilalți” sunt complet necunoscuți.

Dacă părerile fanilor unuia ca Ni-ki (numele de scenă al cântărețului) contează într-atât încât o fată pe care aceștia nici măcar nu o cunosc să își pună capăt zilelor, atunci dinamica afectivă și socială a suferit niște schimbări insuficient analizate sau luate în serios.

A fi empatic cu celălalt nu înseamnă a te lăsa afectat de părerile lui despre tine. Ideea modernă că este mai bine să fim mai înțelegători cu cel de lângă noi a fost transformată într-un instrument de influențare a maselor de tineri. În loc să practicăm empatia pentru o mai bună înțelegere între oameni, am creat comunități eterogene care sancționează brutal și complet neempatic orice mic derapaj al membrilor lor. În loc să ajungem la o înțelegere superioară a celuilalt, am creat mecanisme complexe pentru a-l analiza, judeca, înjura și acuza.

Din păcate, aceasta este doar una dintre ideile bune ale omenirii care a ajuns să fie manevrată de profitori ticăloși și interpretată de proști”.

Cazul Mina Chan, o populară influenceriță japoneză în vârstă de 25 de ani, a provocat în ultimele zile o puternică consternare în rândul comunității fanilor K-Pop, nu doar din cauza circumstanțelor tragice care au înconjurat moartea tinerei, ci și pentru că acest caz a readus în atenție amploarea și consecințele grave ale hărțuirii online asupra sănătății mintale a victimelor.

Mina a murit în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Tragedia a avut loc pe 5 august, în locuința sa din Seul. În jurul orei 05:33, după ce a primit o sesizare din partea unei cunoștințe a tinerei, poliția a găsit trupul neînsuflețit al unei „femei japoneze în vârstă de aproximativ 20 de ani”, a cărei identitate nu a fost făcută publică la acel moment.

Zeci de utilizatori care au urmărit scenele au alertat autoritățile

Au cerut intervenția acestora pentru a o ajuta pe tânără. Însă, când polițiștii au ajuns la locuință, era deja prea târziu. Nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

La câteva ore după apariția informației în presă, sora mai mică a Minei a confirmat identitatea tinerei. Aceasta a descris-o pe Mina drept o persoană „bună și afectuoasă cu toți cei pe care îi cunoștea”.

După câteva zile în care au stat departe de atenția presei, membrii familiei au oferit mai multe detalii despre cele întâmplate. Familia a anunțat că, pe 9 august, trupul tinerei a fost transportat în țara sa natală, Japonia, chiar în ziua în care aceasta ar fi împlinit 26 de ani:

„Ne doare profund că nu am putut să ne ținem promisiunea de a-i sărbători ziua de naștere împreună”.

Aceștia au vorbit și despre suferința pe care criticile și mesajele pline de ură i-ar fi provocat-o Minei, despre care spun că a fost „profund rănită”:

„A simțit că i se neagă dreptul de a trăi și, în cele din urmă, a decis să își ia viața. Vă puteți imagina că persoana pe care o iubiți dispare brusc din fața ochilor voștri?”.

În mesajul lor privind consecințele grave ale hărțuirii online, membrii familiei au făcut și un apel la conștientizarea efectelor pe care mesajele de ură le pot avea:

„Sper ca mai mulți oameni să se gândească la modul în care tot ceea ce publică... cuvinte, fotografii, videoclipuri... este perceput de ceilalți”.

Anchetă după moartea Minei

În timp ce ancheta poliției privind moartea Minei continuă, fiind luată în calcul și ipoteza că tânăra ar fi putut fi victima hărțuirii online, cazul a provocat numeroase reacții în comunitatea fanilor K-Pop. În centrul discuțiilor se află valul de critici pe care Mina Chan l-a primit din partea unor fani ai trupei ENHYPEN, în urma unei interacțiuni pe care a avut-o cu membrii formației.

Mina a călătorit luna trecută în Statele Unite pentru a participa la unul dintre concertele trupei sud-coreene. Acolo, în timpul unei sesiuni de autografe, tânăra a încercat să îl roage pe Sunoo, unul dintre membrii ENHYPEN, să îi ofere niște flori colegului său Ni-ki.

Gestul a fost criticat dur de unii fani, care au acuzat-o că ar fi depășit limitele în relația cu membrii formației. În urma valului de mesaje negative primit, influencerița a decis să ceară scuze public:

„Simt că acțiunile mele au ajuns să profite de bunătatea lui Sunoo. Îmi pare foarte rău. Îmi cer sincer scuze față de Sunoo și față de toți fanii săi. Participând de mai multe ori la sesiunile de autografe, m-am amăgit singură crezând că sunt mai apropiată de membri decât eram în realitate”.

După apariția informației despre moartea sa, reacțiile fanilor ENHYPEN nu au întârziat să apară. Mulți au deplâns deznodământul. Au început să discute despre consecințele pe care hărțuirea și criticile excesive din mediul online le pot avea, precum și despre situațiile în care fanatismul ajunge să depășească anumite limite.