Când este recomandată utilizarea produselor cu SPF 50?

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Protecția solară nu mai este privită doar ca o măsură necesară în timpul vacanțelor la mare, ci ca o componentă importantă a îngrijirii zilnice a pielii.

Expunerea repetată la radiațiile ultraviolete (UV) contribuie la apariția arsurilor solare, îmbătrânirii premature a pielii, petelor pigmentare și crește riscul de cancer cutanat. Din acest motiv, dermatologii recomandă utilizarea zilnică a produselor cu protecție solară adaptate tipului de piele și nivelului de expunere.

Produsele cu SPF 50 sunt recomandate persoanelor cu piele deschisă la culoare

SPF este acronimul pentru Sun Protection Factor (în română, factor de protecție solară). Acesta indică nivelul de protecție pe care un produs îl oferă împotriva radiațiilor UVB, principalele responsabile pentru apariția arsurilor solare și un factor important în dezvoltarea cancerului de piele.

Tipul de piele influențează semnificativ sensibilitatea la radiațiile ultraviolete. Persoanele cu fototip deschis, piele foarte albă, pistrui, păr blond sau roșcat și ochi deschiși prezintă un risc mai mare de arsuri solare și dezvoltă mai rapid leziuni provocate de expunerea la soare.

În aceste situații, utilizarea unui produs cu SPF 50 oferă o protecție suplimentară împotriva radiațiilor UVB, responsabile în principal de apariția arsurilor solare. Totodată, este important ca produsul ales să ofere protecție cu spectru larg, atât împotriva radiațiilor UVB, cât și UVA, acestea din urmă fiind implicate în fotoîmbătrânire și în apariția unor forme de cancer cutanat.

Expunerea prelungită la soare necesită un nivel ridicat de protecție

Există numeroase situații în care pielea este expusă timp îndelungat la radiațiile UV: vacanțele la mare, drumețiile montane, sporturile în aer liber, activitățile profesionale desfășurate în exterior sau excursiile în zone tropicale.

În astfel de contexte, produsele cu SPF 50 reprezintă o alegere potrivită deoarece oferă o protecție mai mare împotriva radiațiilor UVB decât produsele cu SPF 30, cu condiția să fie aplicate corect și în cantitate suficientă. Diferența de protecție nu este foarte mare din punct de vedere procentual, însă poate deveni relevantă pentru persoanele care petrec multe ore în aer liber sau au o piele foarte sensibilă.

Produsele cu SPF 50 sunt utile după procedurile dermatologice și estetice

După tratamente precum peelingurile chimice, terapia cu laser, microneedlingul sau alte proceduri care afectează temporar bariera cutanată, pielea devine mai sensibilă la radiațiile ultraviolete. În această perioadă, expunerea la soare poate favoriza apariția hiperpigmentării postinflamatorii și poate întârzia procesul de vindecare. Din acest motiv, medicii dermatologi recomandă frecvent utilizarea unor produse cu protecție solară ridicată, aplicate zilnic și reaplicate atunci când este necesar.

Protecția solară este la fel de importantă și în cazul persoanelor care urmează tratamente pentru melasmă, acnee sau alte afecțiuni pigmentare. Atenție, radiațiile UVA pot agrava aceste probleme, chiar și în zilele înnorate.

Protecția cu SPF 50 contribuie la prevenirea fotoîmbătrânirii

Expunerea repetată la radiațiile UV accelerează degradarea fibrelor de colagen și elastină din piele. În timp, acest proces favorizează apariția ridurilor, pierderea fermității, pete pigmentare și modificarea texturii pielii.

Utilizarea zilnică a unui produs cu protecție solară contribuie la reducerea acestor efecte și completează rutina de îngrijire a pielii. De aceea, dermatologii recomandă aplicarea protecției solare inclusiv în mediul urban, nu doar în timpul concediilor sau al activităților recreative desfășurate în aer liber. Pentru persoanele care folosesc produse cu retinoizi, acizi exfolianți sau vitamina C în concentrații mari, fotoprotecția devine cu atât mai importantă.

Aplicarea corectă este la fel de importantă ca alegerea factorului de protecție

Eficiența unui produs cu SPF depinde în mare măsură de modul în care este utilizat. Un produs performant nu poate oferi protecția indicată pe ambalaj dacă este aplicat într-o cantitate insuficientă sau doar o singură dată pe parcursul zilei.

Specialiștii recomandă aplicarea produsului cu aproximativ 15-20 de minute înainte de expunerea la soare și reaplicarea la fiecare două ore sau după înot, transpirație intensă ori ștergerea pielii. De asemenea, trebuie protejate toate zonele expuse, inclusiv urechile, ceafa, dosul mâinilor și partea superioară a picioarelor.

Dacă îți dorești un nivel ridicat de protecție pentru activitățile zilnice sau pentru expunerea intensă la soare, poți opta pentru o cremă cu factor de protecție 50, aleasă în funcție de tipul pielii și de necesitățile acesteia.

Protecția solară trebuie adaptată fiecărei persoane

Nu toate tipurile de piele au aceleași nevoi. Persoanele cu ten gras pot prefera formule fluide sau cu efect matifiant, în timp ce pielea uscată beneficiază de produse cu ingrediente emoliente și hidratante. Pentru copiii mici sau persoanele cu piele sensibilă sunt adesea recomandate formule minerale, care conțin filtre precum oxidul de zinc sau dioxidul de titan și sunt, în general, mai bine tolerate.

În același timp, este important să verifici dacă produsul este rezistent la apă atunci când practici sport sau mergi la plajă, fără a uita că și aceste produse necesită reaplicare conform instrucțiunilor. Produsele cu SPF 50 sunt recomandate în special în situațiile în care pielea este expusă intens la radiațiile ultraviolete, după proceduri dermatologice, în cazul persoanelor cu fototip deschis sau atunci când există un risc crescut de apariție a petelor pigmentare și a arsurilor solare.

Totuși, eficiența protecției nu depinde doar de valoarea SPF, ci și de alegerea unui produs cu spectru larg, aplicarea corectă și reaplicarea regulată. Integrată într-o rutină completă de fotoprotecție, utilizarea unui produs cu SPF 50 contribuie la menținerea sănătății pielii și la reducerea efectelor pe termen lung ale expunerii la soare.