Injectarea țesutului din cadavre, noua tendință în materie de chirurgie estetică
Data publicării: 18:41 30 Mar 2026

Injectarea țesutului din cadavre, noua tendință în materie de chirurgie estetică
Autor: Iulia Horovei

injectie proceduri cosmetice Injecție/ Proceduri de înfrumusețare. Sursa foto: Freepik

O procedură care utilizează țesut provenit din cadavre devine tot mai populară în chirurgia cosmetică.

„Zombie filler” sau utilizarea de țesut sterilizat a unui cadavru este ultima modă în chirurgia cosmetică, scrie The Guardian.

Cum se utilizează țesutul de la cadavre

O procedură de ultimă generație este din ce în ce mai utilizată de persoanele care doresc să-și păstreze un aspect cât mai tânăr: o substanță care utilizează țesut adipos prelevat de la cadavre. 

Până acum, chirurgii esteticieni foloseau transferuri de grăsime, ceea ce înseamnă că grăsimea era extrasă dintr-o parte a corpului unei persoane (de obicei prin liposucție) și apoi reinjectată în zonele care necesită un lifting puțin mai mare. Pentru femei: buzele, sânii și fesele, iar la bărbați, adesea pectoralii, bicepșii și gambele.

Astfel, cei care nu doresc să-și preleveze propria grăsime - sau, în cazul multor pacienți, nu au suficientă grăsime corporală - pot primi acum o serie de injecții din surse externe - de la donatori decedați.

Procedură tot mai populară

De la începutul anului 2025, această procedură a fost cea mai populară printre femeile care caută să-și mărească sânii sau fesele, dar și bărbații sunt interesați de astfel de proceduri. Interesul este alimentat de standardele corporale masculine actuale, promovate de eroii corpolenți ai blockbusterelor moderne Marvel Comics, și de tendința online actuală de „looksmaxxing” - care promovează importanța socială a „optimizării” atractivității fizice și a fost descrisă ca fiind o formă de dismorfie corporală masculină, potrivit medicului chirurg Douglas Steinbrech.

Broșurile distribuite chirurgilor și clinicilor interesate de către producător susțin siguranța și sterilitatea produselor. Procesul de purificare este unul dintre factorii care fac procedura atât de inovatoare, potrivit acestor materiale. Majoritatea celorlalte donații alogene - adică cele provenite din surse din afara propriului corp al pacientului - necesită compatibilitate.

Donațiile de sânge, organe și anumite țesuturi necesită criterii de potrivire diferite, pentru ca sistemul imunitar al pacientului receptor să nu le identifice ca pe o amenințare și să le atace. 

Pentru a preveni acest lucru, substanța este menținută sub ceea ce se numește „pragul de imunogenitate” al ADN-ului. Grăsimea, în sensul cel mai elementar, este curățată de orice urme ale donatorului.

În acest fel, sistemul imunitar al pacientului nu va declanșa tipul de răspuns defensiv pe care îl merită de obicei un agent patogen străin.

Citește și: Cum să obții o piele strălucitoare prin alimentație
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Rezultate simulare Evaluarea Naţională 2026: Peste o treime dintre elevi au picat la Matematică. Ce s-a întâmplat la Română
Publicat acum 18 minute
Ce este un pacemaker, dispozitivul pe care medicii i-l pun lui Mircea Lucescu. ”E gata, s-a terminat”
Publicat acum 18 minute
Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități
Publicat acum 43 minute
Injectarea țesutului din cadavre, noua tendință în materie de chirurgie estetică
Publicat acum 52 minute
Cum poți fi lăsat fără bani dacă scanezi codurile QR false de pe unele parcometre din București / Avertismentul PMB
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 46 minute
Mircea Badea, la un pas să fie dat afară. O întrebare l-a „salvat”. Când l-a auzit, șeful său a izbucnit în râs
Publicat acum 4 ore si 5 minute
Crin Antonescu, analiză „ireproșabilă“ a Guvernului Bolojan. Chirieac pune punctul pe „i“
Publicat acum 10 ore si 56 minute
Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Iranul amenință cu retragerea din acordul nuclear, iar Spania interzice survolul avioanelor militare SUA
Publicat acum 6 ore si 14 minute
USR nu exclude un guvern minoritar cu PNL, susținut de AUR. Chirieac arată un paradox
Publicat acum 11 ore si 44 minute
Horoscop 30 martie 2026. Venus intră în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
