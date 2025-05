Integrarea cremei SPF în rutina de machiaj

De ce este important SPF-ul chiar și atunci când porți machiaj

Multe persoane consideră că fondul de ten sau pudra cu SPF oferă suficientă protecție solară. Realitatea este că produsele de machiaj conțin adesea un SPF prea mic sau se aplică în cantități insuficiente pentru a oferi protecția declarată. Pentru ca un SPF 30, de exemplu, să fie eficient, este necesară aplicarea unei cantități generoase – un aspect rar respectat în cazul produselor de make-up. În aceste condiții, este important să investești într-un CC cream cu SPF pentru protecția pielii pe care îl găsești la Dr. Max și care are un factor de protecție ridicat.

Pe lângă riscurile pentru sănătate, expunerea neprotejată la soare duce la degradarea colagenului, deshidratarea pielii și pierderea fermității. Aceste efecte pot fi accentuate de utilizarea zilnică a produselor de machiaj, mai ales în lipsa unei bariere de protecție între piele și mediul extern. O cremă cu SPF aplicată corect acționează ca un scut împotriva acestor factori, păstrând pielea tânără, uniformă și sănătoasă.

Cum să aplici corect crema cu SPF în rutina de machiaj

Primul pas este alegerea unei creme cu SPF potrivite tipului tău de ten. Dacă ai ten gras, optează pentru formule non-comedogenice, cu texturi ușoare, gel sau fluide, care nu lasă peliculă grasă. Pentru tenul uscat, alege o cremă cu SPF hidratantă, care poate înlocui chiar și crema de zi obișnuită.

Ordinea corectă în aplicare este esențială: curăță tenul, aplică tonerul (dacă folosești), serul și crema hidratantă, apoi crema cu SPF. Așteaptă aproximativ 5-10 minute pentru ca produsul să fie absorbit complet în piele înainte de a aplica primerul și fondul de ten. Acest timp de așteptare previne ca fondul de ten să se amestece cu SPF-ul și să-i reducă eficiența.

Un alt aspect important este cantitatea: regula generală este de aproximativ o jumătate de linguriță pentru față și gât. Aplicarea insuficientă reduce eficiența factorului de protecție. Dacă îți petreci întreaga zi afară, este ideal să reaplici SPF-ul la fiecare 2-3 ore. În acest caz, poți folosi spray-uri sau pudre cu SPF care nu strică machiajul deja aplicat.

Produse multifuncționale și trucuri pentru o rutină simplificată

Pentru persoanele care preferă o rutină de machiaj rapidă și eficientă, piața oferă o gamă tot mai largă de produse multifuncționale: creme BB sau CC cu SPF, fonduri de ten cu protecție solară sau primer cu SPF integrat. Aceste produse pot fi utile, dar nu trebuie să înlocuiască aplicarea unui produs cu SPF dedicat, mai ales dacă petreci mult timp în aer liber.

Un truc eficient este folosirea unui burete de machiaj umed pentru reaplicarea SPF-ului sub formă de cremă sau emulsie, tamponând ușor tenul peste machiaj. Astfel, reîmprospătezi protecția fără să deranjezi prea mult fondul de ten. Alternativ, poți folosi un spray fixator cu SPF, care are dublu rol: sigilează machiajul și oferă un plus de protecție.

Pentru un look natural și sănătos, poți opta pentru machiajul minimalist, unde un produs tip BB cream cu SPF 30 este suficient pentru ziua respectivă, completat cu un blush cremos și puțin rimel. Astfel, protecția solară devine parte din machiaj, fără efort suplimentar.

Integrarea cremei cu SPF în rutina de machiaj este un gest simplu, dar cu efecte majore asupra sănătății și aspectului pielii. Indiferent de anotimp, de tipul tenului sau de timpul disponibil dimineața, există metode adaptate pentru a beneficia de protecția solară fără a compromite estetica machiajului. Protejează ți pielea cu responsabilitate, pentru ca frumusețea ta să fie susținută și de sănătate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News