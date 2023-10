În cadrul emisiunii Mi-Th Influencer, Mirela Vescan și Thea Haimovitz au explicat pașii pentru un machiaj de Halloween reușit.

„Am ales imagini pentru a povesti. Acest machiaj poate fi făcut și acasă. Nu este un machiaj dificil. Este lucrat în alb și negru, cu accente de roșu și, bineînțeles, sclipici.

Se aplică ceara pentru sprâncene. Este o ceară profesională pentru fixarea și stabilizarea sprâncenelor. Apoi trebuie sigilată cu un adeziv, mă refer la adezivul make-up artistului. Nu ajunge doar o ceară pentru a sta sprânceana lipită.

Adezivul trebuie uscat. Noi avem uscătoare mici. Ele sunt făcute pentru a fi folosite în machiaj, pentru a grăbi procesul de uscare. Adezivul se usucă în aproximativ 90 de secunde, dar trebuie să stăm mai mult pentru că este vorba și de ceara de dedesubt.

Apoi se aplică un fond de ten alb. Este cel mai greu de aplicat. Se aplică mai multe tipuri de texturi de fond de ten alb. Trebuie să ai buretele potrivit, produsul potrivit și un primer (n.r. bază machiaj) care să pregătească și să primească acest produs. Este un produs profesional care poate să fie aplicat pe piele.

Următorul pas este să camuflăm sprâncenele cu un fond de ten bej, dar nu rămân așa”, a precizat Mirela Vescan.

„Trebuie să spunem că la un machiaj de Halloween trebuie să camuflezi pentru că trebuie desenat. Pe tenul alb, tu pornești o creație de la zero”, a completat Thea Haimovitz.

„Da, dar depinde ce temă îți alegi. Mai departe se fixează cu pudră. Aceasta trebuie să fie albă și translucidă, dar se poate și HD. Tenul devine mat, la fel și sprâncenele. Ele nu se mai văd.

Maria este elevă la curs și a zis să aplice un creion în interiorul pleoapei. Apoi se folosește o acuarelă neagră în jurul ochiului și estompăm ochiul.

Pe buze trebuie să pui alt tip de fond de ten, tot alb, dar să reziste. Apoi aplicăm la ochi un fard negru compact și am luat o soluție pentru aplicarea glitterului și am aplicat sub ochi.

Următorul pas este să lucrăm nasul, bărbia și proiectarea următoarelor linii pe ten. Mai departe finisăm mandibula și lucrăm pomeții pentru ca machiajul să fie dus în zona de Halloween.

Am zis ca după să inventăm un colier. De asemenea, la ochi am aplicat gene, de fapt le-am aplicat mai sus pentru a face abstracție de ochii reali și a merge într-o zonă fantastică. Apoi am aplicat rimel pe genele naturale pentru că era pudră pe ele.

Machiajul trebuie împachetat, adică punem peruci, accesorii și tot felul de jucării care se pot adapta”, a mai precizat Mirela Vescan în cadrul emisiunii.

Vezi emisiunea integrală în materialul video de mai jos:

