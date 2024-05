Gabriela Firea vine, în direct, la „Ce se întâmplă?", joi, de la ora 12:00 pe DC News, DC News TV și Știridiaspora - Facebook și Youtube. În acest context, Mugur Ciuvică a spus că are o întrebare pentru Gabriela Firea.

„De trei săptămâni, nu mai este atacată Gabriela Firea. Nicușor Dan dacă atacă, atacă la Piedone, nu la Firea. Nicușor Dan nu o atacă pe Gabriela Firea, iar Gabriela Firea - care vine să îi ia locul lui Nicușor Dan - nu-l atacă pe Nicușor Dan. Nu am văzut-o pe Gabriela Firea să zică rele de Nicușor Dan, mă refer să iasă cu documente etc - „uite ce a făcut acolo”, „uite câți bani s-au pierdut acolo” etc. Văd că Gabriela Firea nu atacă pe nimeni. Dar nu-l atacă nici pe Nicușor Dan.

Dacă eu aș candida să fiu patron în locul dumneavoastră la DC News, pe cine aș ataca? Pe vecinii de pe holul dumneavoastră?! Normal că nu. V-aș ataca pe dumneavoastră! Aș veni și aș spune rele despre dumneavoastră dacă aș vrea să vă iau locul. Gabriela Firea vrea să-i ia locul lui Nicușor Dan, dar nu-l atacă pe Nicușor Dan”, a zis Mugur Ciuvică la DC News, în emisiunea Miercurea Neagră.

Bogdan Chirieac a spus că poate este un nou tip de campanie.

„Probabil că este un nou tip de campanie... în care candidezi ca să nu câștigi. Altfel... ce campanie să fie?! În ultimii patru ani, Gabriela Firea ieșea cu comunicate și îl ataca pe Nicușor Dan, dar de când a devenit candidat oficial la Primăria București, nu-l mai atacă. Ce fenomen este acesta?”, a continuat Mugur Ciuvică.

Bogdan Chirieac a continuat: „Joi, Gabriela Firea este invitata lui Răzvan Dumitrescu la DC News, la ora 12.00. Îl vom ruga să-i adreseze întrebarea din partea dumneavoastră: De ce nu-l atacați pe Nicușor Dan din moment ce candidați împotriva lui?””.

„Dar nu mă refer să ne spună retorică... Să ne arate lucruri concrete despre Nicușor Dan”, a continuat Mugur Ciuvică.

