Cătălina Porumbel vs. Mihai Webber, dialog halucinant pe vizita la Abu Dhabi a șefului SIE: Sunteți o rușine! Scoateți-l din direct!

VEZI ȘI - Chirieac, după participarea lui Vlase (SIE) la Formula 1: O uriașă palmă peste ochi dată serviciilor secrete

Gabriel Vlase, șeful SIE, a asistat, recent, la Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, totul "în plină criză generată de posibile interferențe rusești în alegerile prezidențiale din România".

Mihai Webber a fost întrebat, insistent, de Cătălina Porumbel cu ce se ocupă această Comisie și de ce nu l-a chemat la audieri pe șeful SIE Gabriel Vlase, după această vizită la Abu Dhabi, cu un avion privat.

Iată dialogul dintre Cătălina Porumbel și Mihai Webber:

Cătălina Porumbel: Mulțumesc, domnule Webber, pentru că ați răspuns apelului meu public de a răspunde la telefon. Potrivit G4Media, domnul Gabriel Vlase, cel care este șeful Serviciului de Informații Externe, a fost pe data de 8 decembrie, la Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, pe 12 septembrie la Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan. În ambele deplasări a folosit un avion privat, din bani publici. Iar pe 1 septembrie, la Marele Premiu de Formula 1 de la Monza.

Cei de la USR, domnul Nicu Fălcoi, v-a cerut, astăzi, domnule Webber, să îl convocați pe domnul Gabriel Vlase, șeful SIE, la această Comisie și să îl întrebați cu ce scop a fost în aceste deplasări, când România era sub atac hibrid și încă este sub atac hibrid al Rusiei. Dumneavoastră, în schimb, i-ați trimis o solicitare, în care îi cereți niște amănunte, la aceste lucruri, care au apărut, public, în presă. De ce nu l-ați chemat, domnule Webber, pe Gabriel Vlase, la audieri? Vă este frică de el?, a întrebat Cătălina Porumbel.

Mihai Webber: Haideți să facem niște precizări. În primul rând, am fost sunat de către dumneavoastră, o singură dată, acum 2-3 ore...

Cătălina Porumbel: Treceți la subiect, domnule Webber. Lăsați-ne cu lista de telefoane, spuneți de ce nu l-ați chemat pe domnul Vlase la audieri, la Comisia pe care o controlați?

Mihai Webber: În primul rând, haideți să lămurim situația, dacă intrați așa direct, cu brutalitate în subiect.

Cătălina Porumbel: Vă simțiți brutalizat?

Mihai Webber: Nu, dimpotrivă, dar dacă mă lăsați să explic care este situația... Noi, ca și Comisie, am cerut lămuriri Serviciului de Informații Externe, în special, domnului Vlase, privind articolul apărut în mass-media. Așa s-a procedat până acum, nu este singura solicitare făcută până acum. S-au făcut zeci de solicitări, în care Serviciul a răspuns cu promptitudine.

Cătălina Porumbel: De ce nu l-ați chemat la audieri?

Mihai Webber: Mai mult, doamnă, ori de câte ori, a fost nevoie de prezența unor reprezentanți ai Serviciului sau a directorului, în cadrul Comisiei, au răspuns cu promptitudine.

Cătălina Porumbel: Când a fost ultima dată, când l-ați chemat pe domnul Vlase, la Comisia de audieri a activității SIE?

Mihai Webber: În urmă cu o perioadă de timp...

Când l-ați chemat pe domnul Vlase, ultima dată, la audieri?

Cătălina Porumbel: Când? Dumneavoastră funcționați pe bani publici! Când s-a întâmplat? Când l-ați chemat pe domnul Vlase, ultima dată, la audieri?

Mihai Webber: În primul rând, activitatea Serviciului și a Comisiei este secret de stat, documentați-vă!

Cătălina Porumbel: Nu cred așa ceva! Că nu vă faceți treaba, ați dormit în papuci, până acum. Dumneavoastră ocupați această funcție și nu v-ați făcut niciodată treaba, cine are interes, se poate uita cum decurg audierile în Congresul american, cu șefii serviciilor. Dvs., sunteți sau așa pare că sunteți angajatul SIE, deoarece cred că nu l-ați chemat niciodată, în această legislatură, pe Gabriel Vlase, la audieri.

Mihai Webber: Dvs. m-ați solicitat ca să și răspund...

Cătălina Porumbel: Răspundeți, când l-ați chemat pe domnul Vlase ultima dată în Parlament, la audieri?

Mihai Webber: În urmă cu câteva luni a fost prezent acolo.

Cătălina Porumbel: Când?

Mihai Webber: Haideți că dacă intrăm în aceste amănunte...

Mințiți cu nerușinare! De câți ani sunteți parlamentar?

Cătălina Porumbel: Mințiți cu nerușinare! De câți ani sunteți parlamentar?

Mihai Webber: Dar dvs. de câți ani sunteți la acest post TV?

Cătălina Porumbel: Este treaba mea, pentru că lucrez la un post privat, dar dvs. lucrați pe bani publici?

Mihai Webber: Dacă abordați, în asemenea mod, și nu mă lăsați să răspund...

Cătălina Porumbel: Păi, vă tot întreb, răspundeți!

Mihai Webber: Tocmai, că nu mă lăsați să răspund... am făcut această solicitare. Domnul Fălcoi a făcut o solicitare, în nume propriu. Ca reprezentant al Comisiei, am luat act de acea solicitare, s-a înregistrat în cadrul Comisiei. Am trimis-o și Serviciului de Informații Externe.

I-ați cerut voie domnului Vlase, înainte să trimiteți scrisoarea?

Cătălina Porumbel: I-ați cerut voie domnului Vlase, înainte să trimiteți scrisoarea?

Mihai Webber: Trebuia să vă întreb pe dvs....

Cătălina Porumbel: Trebuia să întrebați românii, care v-au trimis acolo, în Parlament. Dvs. nu vă faceți treaba, nu vă faceți treaba!

Mihai Webber: Dvs. trebuie să aveți o atitudine echilibrată ca moderator.

Cătălina Porumbel: Nu vă faceți treaba. Ei, dacă mă învățați dvs. meserie, ar trebui să plecați de mult timp. Nu aveați ce să căutați în Parlamentul României! Nu v-ați făcut treaba ani la rând, deci nu mă învățați ce înseamnă jurnalism, dvs. sunteți o rușine în Parlamentul României.

Mihai Webber: Nu...

Cătălina Porumbel: Ba da, sunteți o rușine în Parlamentul României. Vă rog să îl scoateți din direct pe domnul Webber, deja lucrurile au ajuns într-o altă zonă. Nu are sens! Domnul Webber nu știe să răspundă la nicio întrebare, eludează orice răspuns.

Mihai Webber: V-am răspuns la toate întrebările!

Când l-ați chemat pe domnul Vlase, ultima dată la audieri?

Cătălina Porumbel: Când l-ați chemat pe domnul Vlase, ultima dată la audieri?

Mihai Webber: V-am răspuns, că acum câteva luni a fost...

Cătălina Porumbel: Dar ziceți data!

.....

Cătălina Porumbel: Domnule Webber, dvs. ați mai luat un mandat de parlamentar?

Mihai Webber: Da, doamnă!

Cătălina Porumbel: Și veți fi în continuare în funcția de președinte al Comisiei de Control al SIE?

Mihai Webber: Asta nu pot să știu.

Cătălina Porumbel: Dar dvs. sunteți pe viață la această Comisie? Nu știu, întreb!

Mihai Webber: Mi-aș dori să fiu pe viață!

Cătălina Porumbel: Să știți că doar dictatorii sunt pe viață... Vă este frică, domnule Webber, dvs. nu controlați pe nimeni, faptul că ne spuneți că a venit tsunami-ul din Rusia și că dvs. v-ați împiedicat în proceduri și după 3 săptămâni vine cineva să dea explicație arată faptul că această Comisie nu funcționează. Poate este cazul să lăsați locul altcuiva, care, totuși, ar vrea să facă ceva. Pentru cei care se uită la noi există publice, o parte din ședințele în care sunt chemați șefii serviciilor în Congresul american și oamenii sunt întrebați, unde totul e secret.

Avem un regulament de funcționare

Mihai Webber: Avem un regulament de funcționare, că toate și jurământul care îl depune un membru al SRI sau SIE, spune că trebuie să păstreze secretul informațiilor.

Cătălina Porumbel: Dvs. cui i-ați jurat?

Mihai Webber: Trăim în România și dvs. îmi dați exemplu dintr-o țară.

Cătălina Porumbel: Din cea mai puternică țară și democrație a lumii.

Mihai Webber, într-un ton amuzant: Sunt perfect de acord, dar și acolo au avut loc atâtea breșe de securitate, inclusiv la președintele Trump. Sunt atâtea exemple, doamnă....

Îmi pare rău că râdeți...

Cătălina Porumbel: Îmi pare rău că râdeți... Este suficient, am dat suficient spațiu pentru această intervenție, domnule Webber. Așa se poartă o discuție cu întrebări adevărate, când îi chemați pe șefii de la SIE. Ce v-am oferit azi este o lecție despre cum se adresează întrebările, atunci când cineva stă în fața sa. Dvs. sunteți de la PSD și de la Târgu Jiu. Dvs., dacă ar fi candidat duminică domnul Călin Georgescu, l-ați fi votat, domnule Webber?

Mihai Webber: Nu, doamnă! Vă mulțumesc, pentru modul de abordare, la început puțin mai agresiv, dar până la urmă..

Cătălina Porumbel: Obișnuiți-vă...

Mihai Webber a mai spus că, săptămâna viitoare, ar urma să fie chemat la audieri Gabriel Vlase.

