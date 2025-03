Ilie Bolojan "trebuie să se consulte cu coaliţia, înainte de orice". Bogdan Chirieac avertizează asupra deciziilor luate de preşedintele interimar

Bogdan Chirieac a comentat situația controversată în care se află Ilie Bolojan, subliniind că acesta a luat decizii importante fără consultarea Parlamentului. Analistul consideră că această abordare poate avea consecințe politice serioase.

"Ilie Bolojan trebuie să se consulte cu coaliția, cu onorabila coaliție înainte de orice. Ar trebui să se consulte cu Guvernul, că dl. Ciolacu am văzut că are altă opinie în momentul acesta. Dânsul în ultimele zile are o opinie net pro-americană, ceea ce nu este rău din niciun punct de vedere. Nici faptul că domnia sa este atras de partea franceză, pentru că România are un parteneriat strategic și cu Franța, nu doar cu SUA. Totul este să găsim ceea mai bună soluție. Noi îi iubim și pe unii și pe alții, doar că dl. Bolojan își ia niște angajamente, uitând probabil că peste o lună și jumătate nu va mai fi președintele României. Cu siguranță nu va mai fi pentru că nu a candidat. Nu poți să știi ce politică va avea viitorul președinte al României. Şi atunci cum angajezi țara? Consultă-te cu coaliția, există o coaliție guvernamentală, o majoritate guvernamentală, un guvern legitim care poate continua. Dincolo de asta, trebuie să ai negocieri, discuții și acordul Guvernului pentru așa ceva. Se pare că dl. Bolojan e un pic luat de val în momentul acesta la întâlnirile la nivel înalt pe care le are, doar că este acest mare semn de întrebare vizavi de sprijinul pe care îl acordă, aproape evident, lui Nicușor Dan la aceste alegeri, dânsul fiind președintele interimar de la PNL, chiar dacă în momentul acesta a delegat această funcție. Numirea lui Dacian Cioloș, întâlnirea cu Nicușor Dan ridică mari semne de întrebare vizavi de opţiunea dl Ilie Bolojan", a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

Are Franţa un favorit la prezidenţiale?

"Franța o să susțină orice președinte legitim în România. Alegerea lui Victor Ponta ca președinte nu va deschide o cale de colaborare excepțională cu Franța? Sunt convins că ba da! Nu doar cu Trump, că Ponta e singurul care s-a văzut cu Trump acum, de când cu noua administraţie, înțeleg că are și o cale de dialog cu domnia sa. Deci nu o să avem aceste relații?

Doar să fii sigur de ceea ce faci. Franța are mari interese economice, noi avem interese mari economice și de securitate cu Franța. Măcar să ne reluăm vechile relații, Franța a ajutat România în toate momentele importante ale istoriei noastre. Salutăm venirea Franței în România, n-am niciun fel de îndoială. Totul este să faci acest lucru în cunoștință de cauza și dacă se poate să ai o strategie", a spus Bogdan Chirieac, la RTV.

