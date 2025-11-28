Elena Cristian, întrebare-cheie după scandalul CV-ului lui Moșteanu. "Și eu pot să pun în CV că sunt pilot de raliu"

România traversează una dintre cele mai tensionate perioade de securitate din ultimii ani, iar criza care zguduie scena politică amplifică și mai mult vulnerabilitățile momentului. Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării, după izbucnirea scandalului privind falsificarea CV-ului și a studiilor pe care, în realitate, nu le-ar fi absolvit. Dezvăluirile au pornit de la prima sa declarație profesională, în care apărea ca absolvent al Universității Athenaeum în anul 2000 - informație infirmată oficial de instituție. Ulterior, Moșteanu a prezentat public o diplomă emisă de Universitatea Bioterra, obținută în 2015 și ridicată abia în 2018, universitate implicată de-a lungul timpului în controverse privind diplome false și „fabrici de acreditări”.

Demisia sa declanșează un vid de putere într-un moment critic, cu doar câteva zile înaintea summit-ului flancului estic al NATO, fapt ce a determinat o reacție rapidă din partea președintelui Nicușor Dan, care solicită USR să nominalizeze urgent un nou titular pentru portofoliul Apărării. Interimatul a fost preluat de ministrul Economiei, Radu Miruță, însă și acesta se confruntă cu suspiciuni privind parcursul său academic, după ce în spațiul public au apărut informații că ar fi urmat simultan două facultăți aflate la peste 300 km distanță, dezvăluire făcută de fostul premier Victor Ponta.

Elena Cristian: USR, în continuare, ne oferă lecții de moralitate și integritate

Elena Cristian, analist DC Business, a avut o intervenție la România TV pe marginea acestui subiect.

„USR, în continuare, chiar și după acest scandal, ne oferă lecții de moralitate și integritate. În aceste zile în care s-a tot vorbit de CV-ul fostului ministru al Apărării, din fericire, ne-au oferit astfel de lecții.

Ne-au spus că sunt simple greșeli materiale, că lozinca 'fără penali sau astfel de oameni în funcții publice' este doar pentru alții, nu și pentru ei, și așa mai departe. În fiecare zi apar informații că și ei sunt ceea ce blamau. Asta e problema.

"El a avut nevoie de acest CV pentru a ocupa un post într-o companie publică. Ce nu înțeleg eu? Nu înțeleg..."

Ok, lucrurile sunt foarte clare. Dincolo de prostelile astea că tu ai luat un model, un tamplate de CV, și ai uitat să ștergi o universitate de acolo, lucrurile sunt grave. Orice om care știe să-și facă un CV, să descarce un model de pe Internet, știe cum și ce să facă.

El a avut nevoie de acest CV pentru a ocupa un post într-o companie publică. Ce nu înțeleg eu? Eu pot să scriu ce vreau în CV-ul acela, dar eu, când m-am angajat la trustul de presă la care lucrez, în secunda doi, șefa de la HR mi-a cerut actele de studii care stau în spatele CV-ului. 'Ce ai scris tu aici? Te rog să-mi dai copia după diplomă, să văd și originalul, iar apoi tu să confirmi cu semnătură că acea copie e conformă cu originalul'.

"Oare câte astfel de cazuri sunt în politica din România și în companiile de stat?"

Eu nu înțeleg cum, la acea companie, care este o companie importantă a statului român, nu i-a cerut nimeni documentele domnului Moșteanu? Că și eu pot să pun în CV că sunt pilot de raliu. În CV nu se minte, pentru că lucrurile se pot verifica și, mai devreme sau mai târziu, vei fi prins.

Eu, după acest episod, stau și mă întreb: oare câte astfel de cazuri sunt în politica din România și în companiile de stat? Le verifică cineva? Câte astfel de cazuri cu un CV scris cum vreau eu există? De ce nu își ia CV-ul fiecare, să și-l studieze și să lămurească toate detaliile? De ce ajungem să vorbim de persoane care ne conduc și să aflăm aceste nereguli? Pur și simplu ne arată disprețul față de noi toți”, a explicat Elena Cristian.

