Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Reacția lui Ilie Bolojan, după ce s-a cerut demisia Dianei Buzoianu

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că autoritățile caută soluții astfel încât, înainte de ziua de luni, locuitorii din Prahova și Dâmbovița afectați de situație, precum și companiile din zonă, să poată avea din nou acces la apă.

Ce spune Ilie Bolojan despre criza apei din Prahova și Dâmbovița

De asemenea, el a spus că, în zilele următoare, cei care sunt responsabili vor răspunde. De asemenea, Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat a organizat audieri privind situația critică de la Barajul Paltinu.

"În afară de aspectele care ţin de poziţionări politice, atunci când ai o situaţie de urgenţă cum este cea pe care o avem în judeţul Prahova, în principal, prima obligaţie a tuturor celor responsabili este să rezolve problemele şi înţeleg că se lucrează la soluţii în aşa fel încât mai repede de luni locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile care lucrează în zonă, să poată beneficia de apă", a declarat Ilie Bolojan, la Viena, la o conferinţă de presă comună cu cancelarul austriac, Christian Stocker.

S-a cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția premierului Ilie Bolojan

Prim-ministrul a fost întrebat despre situaţia celor peste 100.000 de români din judeţele Dâmboviţa şi Prahova care nu au apă potabilă până luni, ce poate face Guvernul şi dacă ministrul Mediului, Diana Buzoianu, ar trebui să facă un pas în spate.

Conform premierului Ilie Bolojan, trebuie luate măsuri ca astfel de situaţii să nu se mai întâmple. "Având în vedere că aceste lucruri arată şi defecţiuni de sistem, ceea ce trebuie să facem în astfel de situaţii este să luăm măsuri pentru ca să nu mai ajungem în astfel de situaţii, iar cei care sunt responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă pentru aceste lucruri şi asta se va întâmpla în zilele următoare", a declarat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan, aflat în vizită oficială în Austria, a avut joi, la Cancelaria Federală de la Ballhausplatz, o întrevedere cu omologul său, Christian Stocker, notează Agerpres.

Citește și: Barajul Paltinu, leapșa pe secate între două Românii. De ce ESZ a fost scoasă din schemă și ce se întâmplă cu alternativa Lunca Mare