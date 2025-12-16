Vlad Gheorghe dezvăluie că CSM i-a făcut plângere vicepremierului Oana Gheorghiu, fără o decizie în plen

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe susține că plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nu ar fi luat nicio decizie în privința depunerii unei plângeri penale împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Potrivit lui, președinta CSM, judecătoarea Elena Raluca Costache, "semnatara plângerii penale", ar fi acum "pasibilă de abuz în serviciu, fals și instigare la uz de fals".

"Înainte de documentarul Recorder, CSM a făcut o nefăcută"

"Mi-a scris Lia! Miroase a infracțiuni la CSM. Dacă vă amintiți, înainte de documentarul Recorder, CSM a făcut o nefăcută: plângerea penală împotriva Oanei Gheorghiu de la Dăruiește Viață.

Am contestat atunci decizia CSM și le-am cerut explicit:

1. să o publice;

2. să precizeze cum au luat acea decizie, în condițiile în care nu existase nicio ședință a Consiliului în perioada respectivă.

Vlad Gheorghe: Nu au nicio decizie luată de plenul CSM pentru depunerea plângerii penale

Am primit acum răspunsul prin care, practic, recunosc că am avut dreptate: Nu au nicio decizie luată de plenul CSM pentru depunerea plângerii penale. Răspunsul lor este penibil din punct de vedere juridic, pentru că se referă strict la comunicatul de presă, susținând că aș fi contestat comunicatul.

Niciun răspuns despre cererea mea de publicare a deciziei în sine și nici despre vreo ședință a Consiliului în care s-ar fi decis așa ceva. Pentru că nu au existat.

"Președinta CSM, pasibilă de abuz în serviciu, fals și instigare la uz de fals"

În acest moment, semnatara plângerii penale, președinta CSM, este pasibilă de abuz în serviciu, fals și instigare la uz de fals.

Pentru că nu putea semna ceva ce CSM nu a decis niciodată și nu trebuia să comunice public ceva ce nu a existat.

Doamnă președintă, sunați-o pe Lia, că v-a băgat în ceva de competența ei… penală", a scris Vlad Gheorghe pe pagina sa de Facebook.