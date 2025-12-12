€ 5.0898
DCNews Stiri CSM sesizează Inspecția Judiciară pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”
Data actualizării: 11:12 12 Dec 2025 | Data publicării: 11:10 12 Dec 2025

CSM sesizează Inspecția Judiciară pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”
Autor: Ioan-Radu Gava

csm-scisoare-ce_73415900 Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Foto: Agerpres
 

Consiliul Suprem al Magistraturii a sesizat Inspecția Judiciară pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”.

CITEȘTE ȘI                -             Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat, vineri, Inspecția Judiciară pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”. 

„Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, precizează Secția pentru judecători a CSM.

CITEȘTE ȘI                  -                Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările

Ieri, la Curtea de Apel București a avut loc o conferință de presă în care judecătoarea Liana Arsenie, președintele CAB, a demontat acuzațiile din documentarul „Justiție capturată“. Șefa CAB a respins acuzațiile privind presupuse manevre de favorizare în dosarul lui Marian Vanghelie, subliniind că, în final, completul de judecată a dispus „o singură soluție de prescripție a răspunderii penale și două soluții de achitare”.

La începutul conferinței de presă de la Curtea de Apel București, Raluca Moroșanu, judecătoare la Secția I penală a Curții de Apel București, cu 26 de ani de magistratură în spate, a intervenit peste președintele Curții, Liana Arsenie, și a susținut ancheta jurnalistică despre situația justiției din România.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

csm
inspectia judiciara
recorder
