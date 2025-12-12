Antifrauda ANAF anunțǎ mǎsuri ferme în transportul alternativ ilegal

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunțǎ intensificarea, începând cu luna septembrie a.c., a acțiunilor de control la nivel național în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici identificați cu risc fiscal ridicat pe baza analizelor recente.

Acţiunile sunt orientate cu precizie către operatorii cu risc fiscal major, prin utilizarea instrumentelor digitale actuale – E-factura, RO e-TVA, RO e-case de marcat electronice – precum și a noilor instrumente legislative introduse în anul 2025, respectiv declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic organelor fiscale date despre societățile active pe platforme, autoturismele utilizate, veniturile obținute, kilometrii parcurși, datele de identificare ale șoferilor etc.

În urma controalelor desfășurate până în prezent, inspectorii antifraudǎ au constatat lipsa de conformare în cazul a 123 de societăți verificate. Pânǎ în prezent, au fost aplicate următoarele măsuri:

- amenzi în valoare totală de 3.125.000 lei, în principal pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)

- suspendarea activității pentru 12.358 autoturisme utilizate în transportul alternativ, pentru lipsa AMEF

- confiscarea a 82.642.327 lei încasați în numerar fără documente justificative

În cadrul controalelor s-a urmărit și respectarea obligației legale a operatorilor de a se dota și de a utiliza AMEF în conformitate cu OUG 28/1999 și cu reglementările specifice transportului alternativ prevăzute în OUG 49/2019.

DGAF va intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a veniturilor obținute din activitățile de transport alternativ (ride-sharing), în perioada următoare, pentru creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unei concurențe loiale între operatorii de transport.

Reamintim operatorilor economici obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, subliniind totodatǎ că nerespectarea legislației atrage sancțiuni contravenționale – amenzi, suspendarea activității până la dotarea cu AMEF și prezentarea dovezii de plată, precum și confiscarea sumelor pentru care nu au fost emise documente justificative, a anunțat instituța într-un comunicat primit la redacție.