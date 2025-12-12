€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Justiție Antifrauda ANAF anunțǎ mǎsuri ferme în transportul alternativ ilegal
Data actualizării: 12:07 12 Dec 2025 | Data publicării: 12:07 12 Dec 2025

Antifrauda ANAF anunțǎ mǎsuri ferme în transportul alternativ ilegal
Autor: Crişan Andreescu

transport
 

Amenzi de 3,1 milioane lei, peste 12.000 de autoturisme suspendate și confiscări de 82,6 milioane lei, în perioada septembrie - noiembrie 2025

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunțǎ intensificarea, începând cu luna septembrie a.c., a acțiunilor de control la nivel național în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici identificați cu risc fiscal ridicat pe baza analizelor recente.

Acţiunile sunt orientate cu precizie către operatorii cu risc fiscal major, prin utilizarea instrumentelor digitale actuale – E-factura, RO e-TVA, RO e-case de marcat electronice – precum și a noilor instrumente legislative introduse în anul 2025, respectiv declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic organelor fiscale date despre societățile active pe platforme, autoturismele utilizate, veniturile obținute, kilometrii parcurși, datele de identificare ale șoferilor etc.

În urma controalelor desfășurate până în prezent, inspectorii antifraudǎ au constatat lipsa de conformare în cazul a 123 de societăți verificate. Pânǎ în prezent, au fost aplicate următoarele măsuri:

- amenzi în valoare totală de 3.125.000 lei, în principal pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)
- suspendarea activității pentru 12.358 autoturisme utilizate în transportul alternativ, pentru lipsa AMEF
- confiscarea a 82.642.327 lei încasați în numerar fără documente justificative

În cadrul controalelor s-a urmărit și respectarea obligației legale a operatorilor de a se dota și de a utiliza AMEF în conformitate cu OUG 28/1999 și cu reglementările specifice transportului alternativ prevăzute în OUG 49/2019.

DGAF va intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a veniturilor obținute din activitățile de transport alternativ (ride-sharing), în perioada următoare, pentru creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unei concurențe loiale între operatorii de transport.

Reamintim operatorilor economici obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, subliniind totodatǎ că nerespectarea legislației atrage sancțiuni contravenționale – amenzi, suspendarea activității până la dotarea cu AMEF și prezentarea dovezii de plată, precum și confiscarea sumelor pentru care nu au fost emise documente justificative, a anunțat instituța într-un comunicat primit la redacție.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
Femeia „căsătorită“ cu o păpușă de cârpă susține că a rămas însărcinată cu aceasta pentru a patra oară / video
Publicat acum 35 minute
Kovesi, prima reacție în scandalul cu „Justiția capturată”. Revine la conducerea DNA?
Publicat acum 39 minute
Primul vehicul blindat 4x4 românesc, prezentat la Moreni / foto în articol
Publicat acum 53 minute
Ursula von der Leyen atac nemilos la Donald Trump, după ce președintele SUA a zis că Europa e condusă de oameni „slabi”
Publicat acum 54 minute
Măsurile luate de Bolojan „sunt bune“, dar nu suficiente. Zuckerman explică unde a greșit premierul / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 5 minute
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close