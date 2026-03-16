Premierul Bolojan nu crede că "trebuie să avem o armată de paznici la Metrorex, care poate nu-şi justifică activitatea"

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu crede că la Metrorex trebuie să fie "o armată de paznici" care, poate, nu-şi justifică activitatea.

Bolojan a fost întrebat cât de mulţumit este de activitatea vicepremierului Oana Gheorghiu.

"Face tot ceea ce este posibil în condiţiile date, gândiţi-vă că are aceste contracte blindate. Avem nişte obiective şi încercăm să punem presiune pe tot acest sistem. Este unul din elementele de bază. De exemplu, gândiţi-vă că companiile din energie care ţin România cu energie sunt de stat. Dacă Hidroelectrica, dacă Nuclearelectrica au un management performant, sau Transelectrica, gândiţi-vă că în aceste condiţii lucrurile se îmbunătăţesc vizibil. Dacă e un management care lasă de dorit, continuăm în formula în care suntem acum", a spus premierul duminică la DIGI 24 TV.

În cazul CFR există "o oarecare înţelegere"

El a adăugat că în cazul CFR există "o oarecare înţelegere", pentru că nu sunt condiţii bune de funcţionare.

"Gândiţi-vă că, de exemplu, la CFR, cât timp ai linii care sunt în reparaţie de ani de zile, cât timp viteza de circulaţie este foarte redusă, e foarte greu să faci performanţă, acolo mai ai oarecare înţelegere. Dar în alte zone, unde toate lucrurile funcţionează şi n-ai nişte probleme deosebite, n-ai de ce să ai înţelegere. Dar şi la CFR şi la Metrorex şi peste tot sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătăţite. Nu cred că trebuie să avem o armată de paznici la Metrorex care poate nu-şi justifică activitatea, de exemplu", a susţinut Bolojan, conform Agerpres.

