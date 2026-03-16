Premierul Bolojan nu crede că "trebuie să avem o armată de paznici la Metrorex, care poate nu-şi justifică activitatea"
Data publicării: 00:00 16 Mar 2026

Premierul Bolojan nu crede că "trebuie să avem o armată de paznici la Metrorex, care poate nu-şi justifică activitatea"
Autor: Tiberiu Vasile

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat, printre altele, că Metrorex nu are nevoie de "o armată de paznici'".

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu crede că la Metrorex trebuie să fie "o armată de paznici" care, poate, nu-şi justifică activitatea.

Bolojan a fost întrebat cât de mulţumit este de activitatea vicepremierului Oana Gheorghiu.

"Face tot ceea ce este posibil în condiţiile date, gândiţi-vă că are aceste contracte blindate. Avem nişte obiective şi încercăm să punem presiune pe tot acest sistem. Este unul din elementele de bază. De exemplu, gândiţi-vă că companiile din energie care ţin România cu energie sunt de stat. Dacă Hidroelectrica, dacă Nuclearelectrica au un management performant, sau Transelectrica, gândiţi-vă că în aceste condiţii lucrurile se îmbunătăţesc vizibil. Dacă e un management care lasă de dorit, continuăm în formula în care suntem acum", a spus premierul duminică la DIGI 24 TV.

În cazul CFR există "o oarecare înţelegere"

El a adăugat că în cazul CFR există "o oarecare înţelegere", pentru că nu sunt condiţii bune de funcţionare.

"Gândiţi-vă că, de exemplu, la CFR, cât timp ai linii care sunt în reparaţie de ani de zile, cât timp viteza de circulaţie este foarte redusă, e foarte greu să faci performanţă, acolo mai ai oarecare înţelegere. Dar în alte zone, unde toate lucrurile funcţionează şi n-ai nişte probleme deosebite, n-ai de ce să ai înţelegere. Dar şi la CFR şi la Metrorex şi peste tot sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătăţite. Nu cred că trebuie să avem o armată de paznici la Metrorex care poate nu-şi justifică activitatea, de exemplu", a susţinut Bolojan, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: PSD votează bugetul și amână debarcarea premierului Ilie Bolojan. Momentul când ar putea pica Guvernul

guvernul bolojan
ilie bolojan
metrorex
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 20 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 23 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 35 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 44 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 52 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 23 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 40 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
