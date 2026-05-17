€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Trump și președintele Coreei de Sud au discutat rezultatele summitului SUA-China
Data publicării: 17 Mai 2026

Trump și președintele Coreei de Sud au discutat rezultatele summitului SUA-China
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu Xi Jinping și Donald Trump Donald Trump (stanga) si Xi Jinping (dreapta). Sursa Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a discutat telefonic cu președintele american Donald Trump despre rezultatele summitului SUA–China, inclusiv relațiile bilaterale, cooperarea economică și situația de securitate.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung şi omologul său american Donald Trump au avut duminică o convorbire telefonică în care au discutat despre rezultatele summitului SUA-China, a anunţat biroul prezidenţial de la Seul, potrivit Reuters.

Trump l-a informat pe Lee cu privire la rezultatele întâlnirii sale cu preşedintele chinez Xi Jinping, cu referire la relaţiile SUA-China, acordurile privind problemele economice şi comerciale, afacerile coreene, precum şi la situaţia din Orientul Mijlociu, a precizat Casa Albastră (preşedinţia sud-coreeană) într-un comunicat.

Trump şi Xi au avut discuţii constructive cu privire la Peninsula Coreea

Preşedintele coreean a fost de părere că Trump şi Xi au avut discuţii constructive cu privire la Peninsula Coreea, a indicat sursa citată.

Potrivit Casei Albastre, Trump i-a spus lui Lee că va contribui la pacea şi stabilitatea în Peninsulă printr-o cooperare strânsă cu Coreea de Sud.

Lee, la rândul său, a afirmat că gestionarea stabilă a relaţiilor SUA-China va contribui la pace şi prosperitate în regiune şi în lume. De asemenea, el şi-a exprimat speranţa faţă de restabilirea imediată a păcii şi stabilităţii în Orientul Mijlociu.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre implementarea fără obstacole a unui acord comercial bilateral semnat anul trecut, se mai arată în comunicatul preşedinţiei sud-coreene, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Discuțiile Trump–Xi, oportunitate pentru România. Nicușor Dan ar putea avea un rol-cheie. Chirieac: Își poate face loc dacă prinde acest start
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
donald trump
china
xi jinping
coreea de sud
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Cuba ar fi discutat scenarii de atac cu drone împotriva SUA
Publicat acum 40 minute
”Îmi doresc un premier care să știe economie”: Cine este Delia Velculescu, doamna de fier a FMI-ului, posibil viitor prim-ministru al României. A salvat Ciprul și Grecia, în cele mai grele crize economice
Publicat acum 49 minute
Universitatea Craiova - U Cluj, finala Superliga | Live Text
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Sondaj de ultimă oră: Procent devastator pe scena politică. În cine mai au încredere românii
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Scriitorul și dizidentul Dorin Tudoran: Ne-a învins post-comunismul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 32 minute
Marele absent din delegația PNL de la Cotroceni/ Încep consultările pentru viitorul Guvern
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Sondaj de ultimă oră: Procent devastator pe scena politică. În cine mai au încredere românii
Publicat acum 11 ore si 46 minute
Muzeul Satului "Dimitrie Gusti", la 90 de ani de la deschidere. Satul din inima verde a Bucureștiului
Publicat acum 12 ore si 35 minute
Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte
Publicat acum 9 ore si 4 minute
Prea puține puncte din R. Moldova pentru România la Eurovision? Chirieac: "Avem o informație care trebuie utilizată la București"
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close