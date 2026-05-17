Trump și președintele Coreei de Sud au discutat rezultatele summitului SUA-China

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung şi omologul său american Donald Trump au avut duminică o convorbire telefonică în care au discutat despre rezultatele summitului SUA-China, a anunţat biroul prezidenţial de la Seul, potrivit Reuters.

Trump l-a informat pe Lee cu privire la rezultatele întâlnirii sale cu preşedintele chinez Xi Jinping, cu referire la relaţiile SUA-China, acordurile privind problemele economice şi comerciale, afacerile coreene, precum şi la situaţia din Orientul Mijlociu, a precizat Casa Albastră (preşedinţia sud-coreeană) într-un comunicat.

Preşedintele coreean a fost de părere că Trump şi Xi au avut discuţii constructive cu privire la Peninsula Coreea, a indicat sursa citată.

Potrivit Casei Albastre, Trump i-a spus lui Lee că va contribui la pacea şi stabilitatea în Peninsulă printr-o cooperare strânsă cu Coreea de Sud.

Lee, la rândul său, a afirmat că gestionarea stabilă a relaţiilor SUA-China va contribui la pace şi prosperitate în regiune şi în lume. De asemenea, el şi-a exprimat speranţa faţă de restabilirea imediată a păcii şi stabilităţii în Orientul Mijlociu.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre implementarea fără obstacole a unui acord comercial bilateral semnat anul trecut, se mai arată în comunicatul preşedinţiei sud-coreene, conform Agerpres.

