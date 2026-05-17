Un şofer din Alba Iulia a intrat cu maşina pe tortuar, lovind o femeie

Un şofer în vârstă de 43 de ani din Alba Iulia a rănit, duminică, după ce a pierdut controlul asupra maşinii, o femeie care se deplasa pe trotuar, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

VEZI ȘI: Accident grav pe DN 21 la Iazu. Un şofer de autocamion a murit. Circulaţia rutieră, oprită pe ambele sensuri de mers

Femeia se deplasa regulamentar în momentul în care a fost lovită de mașină

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe Strada Gheorghe Şincai, ar fi pierdut controlul asupra acestuia şi a pătruns pe trotuarul străzii, unde ar fi acroşat o femeie, în vârstă de 35 de ani, din Alba Iulia, care se deplasa regulamentar, în calitate de pieton, pe lângă trotinetă. În urma accidentului, femeia a suferit leziuni corporale şi a fost transportată la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale", a anunţat IPJ Alba.

Conducătorul auto şi femeia au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.