Întâlniri discrete la Cotroceni. Nicușor Dan îi cheamă pe liderii politici la negocieri inclusiv în weekend - surse

La Palatul Cotroceni ar fi purtate noi negocieri departe de ochii publicului. Potrivit surselor România TV, președintele Nicușor Dan va avea, pe parcursul acestui weekend, o serie de discuții informale cu liderii politici, în încercarea de a clarifica dacă poate fi conturată o majoritate în Parlament pentru susținerea unui nou Executiv.

Potrivit sursei citate, liderii partidelor ar urma să fie chemați pe rând la Cotroceni, într-un format restrâns și discret, înaintea consultărilor oficiale programate pentru luni. Miza este una majoră: identificarea unei formule guvernamentale capabile să treacă de votul Parlamentului și să ofere stabilitate într-un moment extrem de delicat pentru scena politică internă și internațională.

Negocieri PSD-UDMR și minorități

În ultimele zile, au avut loc negocieri intense între Partidul Social Democrat, Uniunea Democrată Maghiară din România și reprezentanții grupului minorităților naționale. Discuțiile au vizat formarea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul cabinet, însă, potrivit acelorași surse, actuala formulă nu ar avea încă suficiente voturi pentru a garanta învestirea Guvernului.

Președintele Nicușor Dan pare să adopte o abordare prudentă și calculată. De altfel, în aparițiile publice din ultimele zile, șeful statului a evitat să ofere nume sau să confirme variante de premier, preferând să păstreze negocierile într-o zonă rezervată.

Surse politice susțin că discuțiile din acest weekend vizează atât identificarea unei majorități funcționale, cât și stabilirea unor condiții clare privind viitorul program de guvernare și împărțirea responsabilităților în Executiv.

Cum s-a ajuns la actuala criză politică

Actuala situație vine după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma unei moțiuni de cenzură care a adâncit tensiunile din interiorul scenei politice. Executivul a pierdut sprijinul unei părți importante din coaliția parlamentară, pe fondul disputelor legate de măsurile economice, strategia privind deficitul bugetar, pachetul de solidaritate, CASS pentru mame și veterani, respectiv listarea netransparentă a unor companii de stat profitabie și din domenii cheie.

Moțiunea a trecut cu un număr suficient de voturi pentru demiterea Guvernului, un număr istoric de 281 de voturi, după săptămâni de negocieri eșuate și acuzații reciproce între partidele aflate până atunci la guvernare. Divergențele privind reformele fiscale și direcția economică au amplificat ruptura politică, iar pierderea majorității parlamentare a dus inevitabil la căderea Executivului.

În prezent, România traversează una dintre cele mai complicate crize politice din ultimii ani, într-un context marcat de instabilitate parlamentară, presiuni economice, date dezastruase venite de la INS și negocieri intense pentru formarea unei noi majorități guvernamentale.

