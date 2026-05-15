DCNews Stiri Herman Berkovits: „De ce România face așa ceva nepoților noștri?!" Cum pierde țara noastră milioane de oameni
Data publicării: 15 Mai 2026

EXCLUSIV Herman Berkovits: „De ce România face așa ceva nepoților noștri?!” Cum pierde țara noastră milioane de oameni
Autor: Anca Murgoci

herman-berkovits_65465000 Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News

Problemă gravă pentru cetățenii cu origini românești!

Subiectul cetățeniei române pentru israelienii cu origini românești a fost discutat, la DC News, de Bogdan Chirieac și Herman Berkovits. Cei doi au vorbit despre dificultățile întâmpinate de descendenții evreilor români plecați în Israel în obținerea cetățeniei române, în special din cauza examenului de limbă română introdus în ultimii ani.

România și Israel sunt două națiuni-surori

„Noi am ridicat mereu o problemă la DC News. România și Israel sunt două națiuni-surori. Există foarte mulți israelieni originari din România, care au plecat în Israel în anumite condiții istorice, iar descendenții lor au dreptul, conform legii, la cetățenia română. Deci există acest drept. Cum îl aveți și dumneavoastră, au introdus, de vreo doi ani, un examen de limba română. Acum se poate acorda doar după un examen de limba română. Examenul acesta ar trebui cumva eliminat pentru cetățenii israelieni. Mă gândesc că ar fi important pentru israelieni, dacă au origini românești, să aibă și cetățenia română, dar și pentru România. Poate n-ar fi rău ca România să aibă un milion, un milion și jumătate de israelieni ambasadori ai țării noastre în lume”, a zis Bogdan Chirieac.

„Ridicați o problemă foarte dureroasă pentru israelieni. Eu am primit foarte multe telefoane de la israelieni de origine română, care au ridicat această problemă: De ce România face aceste examene pentru nepoții noștri? Nepoții noștri nu mai știu limba română. Știu toate limbile din lume, mai puțin limba română, și nu pot trece examenele în limba română. Am primit foarte multe telefoane din Israel și din România ca să ridic această problemă”, a zis dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, la DC News.

„Și noi am ridicat-o de multe ori. Profit de prezența dumneavoastră și de faptul că avem un ministru excelent, pe Cătălin Predoiu, care poate ar putea să facă lobby în acest sens. Este o situație specială. Dumneavoastră vorbiți limba. Familia dumneavoastră poate că a învățat limba română, dar e vorba de nepoți, de strănepoți. Au tot timpul să învețe și limba română, dacă vor să învețe, apropo de origini, pentru că israelienii țin mult la țara de origine a străbunilor. Și atunci, lucrul acesta ar fi benefic, zic eu, în primul rând pentru România, dar și pentru acești cetățeni, fiindcă li se recunoaște originea”, a zis Bogdan Chirieac.

„De exemplu, nepoții mei nu știu limba română, dar se simt români de origine. Pentru ei este foarte important. Dacă sunt întrebați ce origine au, spun mereu că sunt de origine română. Este foarte important ceea ce spuneți. Într-adevăr, trebuie ridicată această problemă, ca cel puțin pentru cei de origine română din Israel să existe o anumită ușurare pentru a primi cetățenia română. Sunt foarte mulți în Israel care au ridicat această problemă și mi-au dat telefoane să o ridic și eu. O ridicăm și în această emisiune și vă mulțumim”, a zis dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, la DC News.

Toate aceste lucruri trebuie ridicate, fiindcă, este un drept al israelienilor originari din România și este și un mare avantaj pentru România. Adică este un câștig dublu. Toată lumea câștigă

„Vă spun, acesta este un punct dureros pentru noi. Chiar îmi spuneți dumneavoastră: de ce nu putem primi cetățenia română? Mulți din Israel, care sunt deja de câțiva ani buni în Israel, doresc să primească această cetățenie și nu pot. Este un punct dureros. Foarte mulți doresc să fie și cetățeni români. Deci trebuie ridicată această problemă. Dumneavoastră i-ați spus domnului Cătălin Predoiu. Eu o să-i scriu o scrisoare. Eu deja am vorbit și în Parlament. Mi s-a spus că este o problemă foarte complicată”, a zis Herman Berkovits la DC News.

„Nu este complicată. Noi avem o relație specială, România și Israel, iar aceasta trebuie aplicată și cetățenilor israelieni. Este foarte simplu. 400.000 de evrei români au fost nevoiți să plece din România, știți foarte bine, în anii comunismului, iar descendenții lor au drepturi. Copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră au tot dreptul să fie cetățeni români. Dvs și soția sunt cetățeni români”, a zis Bogdan Chirieac.

„Băieții mei sunt cetățeni români și o parte dintre nepoții mei sunt cetățeni români și știu și limba română ușoară. Dar sunt și cei care nu știu. Nepoții mai mici nu mai știu limba română și, din păcate, va trebui să facem schimbări. Eu susțin ceea ce spuneți dumneavoastră. Ar fi foarte bine ca România să aibă cât mai mulți cetățeni de origine română. Evreii din Israel iubesc România, cred că mai mult decât orice altceva în lume, iar evreii din România iubesc Israelul”, a zis dr. Herman Berkovits la DC News.

Comentarii (1)

Nicolae Ștefan   •   15 Mai 2026   •   13:09

Îl respect pe domnul Herman Berkovits și pe toți israelienii ... , de oriunde ar fi ! Doar pe aceia care au gînduri bune și sunt cu teama de Dumnezeu . Pe ceilalți , îi ...ignor ! Să fie sănătoși ! Toți ... !

