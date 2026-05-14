Data publicării: 14 Mai 2026

Obiceiurile simple care îi ajută pe japonezi să trăiască mult. Ce mănâncă dimineața
Autor: Darius Mureșan

japonezi-mancand_92682200 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Multe dintre obiceiurile zilnice ale japonezilor au atras atenția specialiștilor în sănătate și longevitate.

Natalia Sirvent Prado, expertă în sănătate și longevitate, a vizitat Japonia și a prezentat pe rețelele sociale câteva aspecte cheie ale stilului de viață japonez, precum alimentația, obiceiurile zilnice și mentalitatea cu care abordează viața. 

Una dintre primele diferențe pe care le evidențiază se referă la modul în care japonezii iau micul dejun. Potrivit acesteia, japonezii nu au lapte cu ciocolată și fursecuri la micul dejun, în schimb, micul dejun japonez este sărat și echilibrat: „Aici mănâncă orez, miso, pește... Toate fără zahăr, fără alimente ultra-procesate, fără vârfuri glicemice dimineața”.

Acest tip de alimentație ajută la menținerea unui nivel constant de energie și susține o stare fizică mai bună încă de la primele ore ale zilei. 

Natalia Sirvent Prado a vorbit și despre rolul pe care îl joacă alimentele fermentate în dieta japoneză - miso și murături - și a explicat că sănătatea intestinală este o tradiție, nu o modă.

Aceasta a vorbit despre consumul frecvent de ceai la masă, care înlocuiește băuturile dulci și oferă o mulțime de antioxidanți. Potrivit acesteia, lipsa sucurilor din alimentație contribuie la reducerea considerabilă a aportului de zahăr.

Ce înseamnă „hara hachibu” și „ikigai”

Experta a vorbit și despre principiul japonez „hara hachibu”, care înseamnă să mănânci cu moderație, adică să te oprești din a mânca înainte de a te simți complet sătul. Acest obicei ajută la prevenirea supraalimentării și la menținerea unei greutăți corporale sănătoase.

În ceea ce privește activitatea fizică, japonezii nu se bazează pe sălile de sport așa cum fac oamenii în alte țări. Experta a explicat că ei merg foarte mult pe jos și că așa este stilul lor de viață. Cu alte cuvinte, mișcarea este o parte naturală a rutinei lor zilnice, fără a fi nevoie de efort suplimentar la sala de sport. 

Experta a mai vorbit despre conceptul „ikigai”, care înseamnă să ai un scop în viață și care este asociat cu reducerea stresului și o viață mai lungă. Potrivit acesteia, longevitatea japonezilor se bazează pe obiceiuri zilnice precum o alimentație sănătoasă, mișcare constantă și o mentalitate echilibrată.


