La DC Conducem, Titi Aur a comentat imagini surprinse la o trecere de pietoni semaforizată de pe Calea Victoriei, din Capitală, şi a venit cu o propunere ironică pentru primarul general Ciprian Ciucu.
Pietoni care traversează pe culoarea roşie, motociclişti şi biciclişti care fac slalom printre pietoni, dar şi maşini care ignoră semaforul. Asta se vede în doar 10-15 secunde de imagini pe Calea Victoriei, în centrul Capitalei.
"După aceste imagini, aş avea o recomandare pentru domnul Ciucu. Să dea un ordin de primar sau cum se cheamă ca să nu mai punem semafoare. Consumă energia inutil. La ce le mai punem, dacă oricum nu se respectă? Nu consumă mult un semafor, dar totuşi e un consum care trebuie plătit.
Bineînţeles că dacă nu am avea semafoare, ar începe comentariile, că nu e nimeni în stare să reglementeze, că nu mai cum să treacă.
Acest clip ne arată exact modul în care gândeşte societatea româneasacă despre reguli care ar trebui respectate. Lipsă totală de respect, de reacţie la ce ar trebui să facă. Trece fiecare când poate, că e roşu, că e verde, nu contează. În cazul maşinii care trece pe roşu, e clar suspendare de permis. Când pietonii trec pe roşu, e caz de amendă. Nu se întâmplă nimic! Acesta este stilul adevărat, modul în care gândesc cei din trafic cu adevărat.
Faptul că IGPR ne spune că a scăzut un pic numărul de accidente nu se datorează faptului că suntem noi mai civilizaţi. Nu! Pur şi simplu, maşina ne protejează, avem noroc, avem şansă. Dar, de fapt, aşa se circulă cu adevărat.
E drept că nu e mare pericol în această situaţie. Dar având această atitudine, acest mod de a gândi, eşti tentat să faci asta, o faci instinctiv şi în zone fără vizibilitate", a declarat Titi Aur la DC Conducem.
Clipul video poate fi văzut de la minutul 8:42.
Adaug spuselor lui Răsvan , foarte relevante , faptul că utilizarea imaginilor pentru sancționare , e cea mai simplă și eficientă .
Disciplinarea in trafic se face prin sanctionarea celor care nu respectarea legislatiei in vigoare,PUNCT. Legislatie avem,dar nu avem destule mijloace tehnice in Bucuresti pentru a documenta incalcarile de lege.,cat despre numarul de politisti ,rutieri sau locali ,ce sa mai vorbim.In prezent in Bucuresti ,se cheltuiesc sume enorme pentru ,,plantarea de noi stalpisori sau inlocuirea celor galbeni cu cei gri,se planteaza la ,,greu ,,flori si arbusti prin parcuri,dar nu vad nimic in domeniul rutier ,pentru siguranta circulatiei.Ar fi de preferat sa se ,,planteze camere de luat vederi in zonele de risc (politia le cunoaste),pentru documentarea si sanctionarea celor care nu respecta regulile,montarea de semafoare cu comanda manuala pt pietoni(vezi C.Victoriei vis a vis de M.Istorie,dar necesara la iesirea din G.de NORD,d bul DINICU GOLESCU,trafic varza la trecerea de pietoni).Solutii ar fi dar e mai usor si banossa vorbesti si sa ,,plantezi stalpisori si panselute
de Anca Murgoci