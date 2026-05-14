Pietoni care traversează pe culoarea roşie, motociclişti şi biciclişti care fac slalom printre pietoni, dar şi maşini care ignoră semaforul. Asta se vede în doar 10-15 secunde de imagini pe Calea Victoriei, în centrul Capitalei.

Titi Aur a comentat imaginile la DC Conducem şi a venit cu o propunere pentru primarul general Ciprian Ciucu.

"După aceste imagini, aş avea o recomandare pentru domnul Ciucu. Să dea un ordin de primar sau cum se cheamă ca să nu mai punem semafoare. Consumă energia inutil. La ce le mai punem, dacă oricum nu se respectă? Nu consumă mult un semafor, dar totuşi e un consum care trebuie plătit.

Bineînţeles că dacă nu am avea semafoare, ar începe comentariile, că nu e nimeni în stare să reglementeze, că nu mai cum să treacă.

Acest clip ne arată exact modul în care gândeşte societatea româneasacă despre reguli care ar trebui respectate. Lipsă totală de respect, de reacţie la ce ar trebui să facă. Trece fiecare când poate, că e roşu, că e verde, nu contează. În cazul maşinii care trece pe roşu, e clar suspendare de permis. Când pietonii trec pe roşu, e caz de amendă. Nu se întâmplă nimic! Acesta este stilul adevărat, modul în care gândesc cei din trafic cu adevărat.

Faptul că IGPR ne spune că a scăzut un pic numărul de accidente nu se datorează faptului că suntem noi mai civilizaţi. Nu! Pur şi simplu, maşina ne protejează, avem noroc, avem şansă. Dar, de fapt, aşa se circulă cu adevărat.

E drept că nu e mare pericol în această situaţie. Dar având această atitudine, acest mod de a gândi, eşti tentat să faci asta, o faci instinctiv şi în zone fără vizibilitate", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Clipul video poate fi văzut de la minutul 8:42.