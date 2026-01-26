€ 5.0960
Stiri

DCNews Stiri Accident grav în Suceava. Un mort și trei răniți
Data publicării: 23:32 26 Ian 2026

Accident grav în Suceava. Un mort și trei răniți
Autor: Ioan-Radu Gava

accident bebelus Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un mort şi trei răniţi în urma coliziunii între un microbuz şi un autotren, pe DN 17, în județul Suceava.

O persoană a murit şi alte trei au fost rănite în urma unui accident rutier care s-a produs, luni seară, pe DN17 între localităţile Stroieşti şi Ilişeşti, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, în eveniment au fost implicate un autotren, fără încărcătură, şi un microbuz.

"La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detaşamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă şi spumă dotată cu modul pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD B2, cu sprijinul a trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Suceava", au precizat oficialii ISU.

În microbuz se aflau patru persoane, doi bărbaţi şi două femei. Conducătorul microbuzului a rămas încarcerat, fiind nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru extragerea acestuia. Din nefericire, după extragere, s-a declarat decesul acestuia de către medicul de pe una dintre ambulanţele SAJ.

Celelalte trei persoane din microbuz au primit îngrijiri medicale şi au fost transportate la UPU a Spitalului Judeţean Suceava.

Conducătorul autotrenului nu necesită îngrijiri medicale.

accident
suceava
morti
