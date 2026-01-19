€ 5.0921
DCNews Stiri Fermierii din Suceava au ieșit cu tractoarele pe DN2 / video
Data publicării: 14:36 19 Ian 2026

Fermierii din Suceava au ieșit cu tractoarele pe DN2 / video
Autor: Ioan-Radu Gava

Fermierii, protest spontan cu tractoarele după manifestația din Piața Victoriei. Chirieac: Românii nu a fost atât de batjocoriți în ultimii 35 de ani Fermierii au ieșit cu tractoarele în trafic. Foto: Agerpres

Mai mulți fermieri au ieșit, luni după-amiază, cu tractoarele în stradă, în zona localității Cumpărătura.

 

Fermierii din Suceava au ieșit, luni după-amiază, cu tractoarele și cu alte utilaje agricole, pe DN2, în zona localității Cumpărătura, în special pentru a protesta față de Acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur.

Până la ora 14:30, conform informațiilor apărute în mediul online, protestul fermierilor s-a limitat la parcarea utilajelor agricole pe marginea DN2. Mai mulți șoferi care au trecut prin zonă i-au claxonat în semn de susținere pe fermierii protestatari.

Unii dintre internauții care au comentat la imaginile de mai jos, le-au sugerat fermierilor să blocheze șoseaua sau să se îndrepte către București.

CITEȘTE ȘI               -               Fermierii din Cluj și Neamț intră cu tractoarele în orașe. Zeci de utilaje agricole, aproape de Cluj-Napoca / video

Revenim cu amănunte.

