Fermierii din Suceava au ieșit cu tractoarele pe DN2 / video

Mai mulți fermieri au ieșit, luni după-amiază, cu tractoarele în stradă, în zona localității Cumpărătura.
Fermierii din Suceava au ieșit, luni după-amiază, cu tractoarele și cu alte utilaje agricole, pe DN2, în zona localității Cumpărătura, în special pentru a protesta față de Acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur.
Până la ora 14:30, conform informațiilor apărute în mediul online, protestul fermierilor s-a limitat la parcarea utilajelor agricole pe marginea DN2. Mai mulți șoferi care au trecut prin zonă i-au claxonat în semn de susținere pe fermierii protestatari.
Unii dintre internauții care au comentat la imaginile de mai jos, le-au sugerat fermierilor să blocheze șoseaua sau să se îndrepte către București.
