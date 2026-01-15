€ 5.0891
Fermierii din Cluj și Neamț intră cu tractoarele în orașe. Zeci de utilaje agricole, aproape de Cluj-Napoca / video
Data publicării: 16:38 15 Ian 2026

Fermierii din Cluj și Neamț intră cu tractoarele în orașe. Zeci de utilaje agricole, aproape de Cluj-Napoca / video
Autor: Ioan-Radu Gava

tractoare fermieri romani Foto: Agerpres

Fermieri din mai multe zone din țară au pornit joi, 15 ianuarie 2026, o acțiune de protest, în special facță de Acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur.

 

Fermierii din localitățile clujene se îndreaptă către reședința de județ, Cluj-Napoca, pentru a protesta față de acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur, scrie Realitatea Plus.

Un convoi cu zeci de tractoare a fost surprins pe Varianta Apahida, în partea de est a orașului Cluj-Napoca. 

Potrivit martorilor, vehiculele agricole se deplasează înspre Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca, iar ulterior ar urma să se întoarcă spre punctul de pornire sau spre o zonă de regrupare.

De asemenea, zeci de fermieri din zona Ciohorăni, Moțca, Miroslovești, Cristești și Târgu Neamț au participat la un protest spontan, în semn de nemulțumire față de acordul „Mercosur” semnat la Bruxelles.

Fermierii francezi, din nou în stradă împotriva acordului UE-Mercosur: Sute de tractoare pe străzile din Paris

Fermierii s-au mobilizat și au pornit într-o coloană, pe sectorul E85 între Cristești și Hanul Ancuței. Cei prezenți sunt nemulțuimiți de acordul care dă undă verde semnării celui mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată de UE, care va afecta producătorii români, mai notează NewsPașcani.

„La data de 15 ianuarie a.c., mai mulți participanți la trafic au sesizat, prin apelul unic de urgență 112, faptul că pe DN2, din direcția comunei Moțca către satul Boureni, mai multe tractoare cu utilaje agricole se deplasează pe partea carosabilă, cu drapele și recuzită, și nu lasă participanții la trafic să depășească coloana. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pașcani și ai Secției nr. 6 Poliție Rurală Pașcani s-au deplasat la fața locului, constatând că cele sesizate se confirmă”, se arată într-un comunicat al IPJ Iași.

@catalinbarz Am iesit la cumparaturi????#fyp #fypシ #agriculture ♬ sunet original - Florin Mitroi Oficial - user14647372537

