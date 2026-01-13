€ 5.0896
DCNews Stiri Fermierii francezi, din nou în stradă împotriva acordului UE-Mercosur: Sute de tractoare pe străzile din Paris
Data actualizării: 12:11 13 Ian 2026 | Data publicării: 11:47 13 Ian 2026

Fermierii francezi, din nou în stradă împotriva acordului UE-Mercosur: Sute de tractoare pe străzile din Paris
Autor: Iulia Horovei

fermieri franta paris tractoare mercosur Fermieri francezi protestând împotriva acordului UE-Mercosur

Fermierii francezi continuă să protesteze împotriva acordului UE-Mercosur, cerând acțiuni din partea guvernului francez.

 

Sute de tractoare au intrat în Paris în zorii zilei de marţi pentru o nouă zi de proteste agricole, cerând „acţiuni concrete şi imediate” din partea guvernului francez, pus în dificultate de furia fermierilor, transmite AFP.

Nemulțumiri privind acordul UE-Mercosur

Mobilizarea are loc cu doar câteva zile înainte de semnarea acordului UE-Mercosur, programată pentru sâmbătă în Paraguay. Criticii susţin că acordul comercial va perturba agricultura europeană cu produse importate mai ieftine, care ar putea să nu îndeplinească standardele UE din cauza controalelor insuficiente.

Noua demonstraţie de la Paris este condusă de cel mai mare sindicat al fermierilor, FNSEA, şi aliatul său, Tinerii Fermieri. La ora 7:30 dimineaţa, un şir neîntrerupt de tractoare se întindea începând de la clădirea Adunării Naţionale (camera inferioară a parlamentului), în faţa căreia a fost desfăşurat un banner pe care scria „Revolta ţărănească se reia”, a observat un jurnalist AFP.

fermieri

Fermieri francezi protestând împotriva acordului UE-Mercosur

„Nicio ţară fără fermieri”, „fără fermieri => fără mâncare”, scria pe un afiş ataşat la unul dintre tractoare. „Dacă vrem să menţinem suveranitatea alimentară, lăsaţi-ne să ne facem treaba”, a declarat pentru AFP Fabrice Moulin, în vârstă de 52 de ani, care cultivă cereale în regiunea Eure, la vest de capitala franceză.

fermieri

Fermieri francezi protestând împotriva acordului UE-Mercosur

„Nu suntem pentru anarhie, dar prea multe reguli ucid regulile. Astăzi, nu ne mai putem câştiga existenţa din munca noastră”, adaugă el, referindu-se la seria de veşti proaste pentru agricultură: criza sanitară legată de dermatoza nodulară, creşterea costului îngrăşămintelor şi acordul UE-Mercosur care urmează să fie semnat.

„Aceleaşi standarde de producţie”

La celălalt capăt al Franţei, barajul agricol de pe o autostradă din apropierea oraşului Toulouse (sud-vest) era în curs de desfiinţare de către forţele de ordine marţi dimineaţă, la o lună după ce a fost ridicat, potrivit mai multor surse.

În ultimele zile, fermierii şi-au intensificat acţiunile, între altele în Le Havre, principalul port comercial al Franţei, unde au fost instalate puncte de control, fără a perturba însă activitatea: din weekend, fermierii „inspectează” camioanele frigorifice şi verifică originea produselor.

Aceştia au descoperit „produse care nu îndeplinesc aceleaşi standarde de producţie” ca ale noastre, a deplâns pentru AFP Justin Lemaître, secretarul general al Tinerilor Fermieri din Seine-Maritime (nord), cerând ca „importurile să respecte standardele noastre de producţie”.

Noua mobilizare, care a început în decembrie în Doubs (est) şi apoi în Ariege (sud-vest), în opoziţie faţă de gestionarea de către guvern a dermatozei nodulare contagioase bovine, s-a intensificat săptămâna trecută odată cu intrarea tractoarelor în Paris.

„Furia fermierilor este profundă, iar cererile lor sunt legitime şi le auzim la cele mai înalte niveluri ale guvernului”, a asigurat luni dimineaţă ministrul agriculturii, Annie Genevard, pe canalul de ştiri BFMTV, după ce vineri a anunţat măsuri de sprijinire a cultivatorilor de cereale, a viticultorilor şi a crescătorilor de animale, măsuri care nu au reuşit însă să înăbuşe protestele.

Pe lângă Franţa, au avut loc demonstraţii şi în alte ţări ca Italia, Polonia sau Irlanda. Ratificarea tratatului depinde şi de un vot în Parlamentul European, unde se aşteaptă un rezultat strâns, şi nu înainte de februarie. O mare adunare a fermierilor este planificată în faţa sediului Parlamentului European de la Strasbourg pe 20 ianuarie, scrie Agerpres.

Citește și: EXCLUSIV Groenlanda, Mercosur și relația UE-SUA. Petre Roman, despre marile tensiuni globale / video

Comentarii

