Momentul adevărului pentru acordul istoric UE - Mercosur. Anunțul Ursulei von der Leyen, în ciuda protestelor fermierilor europeni

Acest lucru se va întâmpla sâmbătă, la Asuncion, capitala Paraguayului, a anunţat Bruxellesul duminică, relatează AFP.

Amintim că UE a dat vineri undă verde acestui important acord comercial cu blocul sud-american, în ciuda opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei.

Acord UE - Mercosur, 25 de ani de negocieri

Rezultat a peste 25 de ani de negocieri, acest acord este considerat de susţinătorii săi crucial pentru stimularea exporturilor, susţinerea economiei continentului şi întărirea legăturilor diplomatice într-un context de incertitudine globală.

Cu toate acestea, acordul a stârnit proteste din partea fermierilor care se tem de un aflux de carne de vită şi alte produse ieftine din America de Sud.

Ministrul argentinian de externe, Pablo Quirno, anunţase deja că acordul va fi semnat sâmbătă. Paraguayul deţine în prezent preşedinţia rotativă a Mercosur.

Acordul UE - Mercosur, contestat de fermierii din Europa

Însă Acordul UE - Mercosur este contestat de fermierii europeni. Ei îşi văd ameninţat sectorul de pătrunderea pe piaţă a produselor agricole sud-americane care beneficiază de un avantaj de cost şi nu respectă întocmai standardele de mediu impuse în Uniune producătorilor agricoli, relatează agenţiile internaţionale de presă.

