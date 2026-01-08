Într-un dialog cu analistul Bogdan Chirieac, Georgiana Teodorescu, parlamentar european AUR afiliat Grupului ECR, a dezvăluit că majoritatea eurodeputaților români din USR și PNL au votat împotriva amendamentului pe care l-a propus la Acordul cu Mercosur. Amendamentul a fost susținut doar de conservatori și social-democrați.

„În luna decembrie s-a discutat și s-a votat mecanismul de salvgardare pentru Mercosur în Parlamentul European. Este un mecanism gândit pentru eventualitatea în care Acordul cu Mercosur se semnează - și o să se semneze luna aceasta - și nu e bun, cum facem să ieșim din el și să deblocăm lucrurile.

Exista acolo un amendament pe care eu l-am propus. Comisia a venit și ne-a zis că dacă fermierii europeni sunt cumva afectați de Mercosur, să li se dea niște bani despăgubire, dar acei bani să fie dintr-un fond existent, pentru situații de criză, care acoperă toate calamitățile naturale. Eu am venit și am zis că nu trebuie să ne atingem de acel fond, care trebuie să rămână în continuare pentru situațiile pentru care a fost creat, pentru că dacă intră acordul cu Mercosur în vigoare nu înseamnă că nu vor mai fi calamități în Europa, și să le dăm bani din alt buget al UE. Am contactat europarlamentarii români pentru a le cere sprijinul în legătură cu acest amendament, dar, din păcate, nu am găsit suportul necesar. PNL și USR au votat contra, cu două excepții de la PNL, iar cei care ne-au susținut au fost cei de la PSD care au co-semnat și au susținut“, a spus Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.

„Deci PNL și USR s-au opus acordării de despăgubiri suplimentare fermierilor români?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Dintr-un buget suplimentar, să nu se ia fix din banii ăia care sunt alocați pentru condiții meteo nefavorabile ce afectează culturile“, a replicat europarlamentarul.

Georgiana Teodorescu: Fermierii români, și mai dezavantajați față de cei din vestul Europei

Georgiana Teodorescu a explic și de ce România și alte țări europene nu sunt avantajate de acest acord.

„Mercosur este un acord între UE și America de Sud prin care produsele de peste ocean au voie să intre fără taxe vamale, nu?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da, o să inunde piața europeană. În egală măsură și UE va avea piață de desfacere în America de Sud, dar asta îi avantajează pe cei care au ce să exporte către America de Sud. Mă refer la automobile, utilaje agricole etc. România, din păcate, nu exportă nimic pe zona asta. Există în Brazilia foarte multe mașini Duster pe străzi, dar nu sunt vândute de Dacia, ci de Renault, cu sigla Renault, produse în fabricile Renault de acolo.

În schimb, piața noastră de fructe, legume, carne va fi invadată de produse din America de Sud la preț mult mai mic decât ceea ce producem noi aici. Dat fiind că în Mercosur avem Brazilia, care se întinde pe mai multe zone geografice - cultivă inclusiv ce cultivăm noi - vom avea pe piața din Europa și porumb românesc, dar și porumb din Brazilia, mult mai ieftin. La fel în cazul cartofilor și cărnii de porc“, a mai zis Georgiana Teodorescu.

Mai multe țări se opun Acordului cu Mercosur

Potrivit europarlamentarului român, produsele ieftine din America de Sud vor inunda piața europeană și vor limita capacitatea fermierilor autohtoni de a-și vinde propriile produse. Până la acest moment, mai multe țări din estul Europei, plus Franța și Italia, se opun oficial acestui Acord. România a anunțat că susține Acordul cu Mercosur.

„Celelalte state ale UE nu au nimic de spus?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Poziția oficială a României înțeleg că este pro-Mercosur. Se opun Polonia, Bulgaria, Ungaria, Grecia și se mai opun, dar nu știu cât timp, Franța și Italia. Depinde foarte mult ce o să facă Giorgia Meloni mai departe“, a spus europarlamentarul român.

„Asta înseamnă că elementul-cheie al economiei românești, agricultura, responsabil de 14% din PIB, va fi grav afectat“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Da! Și trebuie să luăm în calcul că fermierii români și cei din Europa de Est oricum sunt dezavantajați față de cei din vestul Europei, fiindcă avem subvenția pentru agricultură și creșterea animalelor mai mică. Un fermier din Franța va putea să țină piept cu mai mare ușurință decât unul din România.

Eu cred că, dacă se va ajunge să se semneze Acordul cu Mercosur, fermierii din România se vor lăsa de meserie, pentru că nu o să mai renteze și să producă și să crească animale atâta timp cât pe piață se vor găsi produse mult mai ieftine“, a spus Georgiana Teodorescu.

„Înțeleg pe surse că marile companii care produceau îngrășăminte la nivel european s-ar muta din Europa, s-ar duce într-o zonă de producție mai spre Asia. Or fi ajuns la concluzia că nu prea mai rentează să producă în Europa.

Dacă se semnează Mercosur va fi o catastrofă și orice politician o să încerce să le spună românilor că Acordul cu Mercosur e bun și ne ajută, din punctul meu de vedere este un trădător“, a conchis Georgiana Teodorescu.