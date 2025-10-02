€ 5.0837
Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 19:52 02 Oct 2025

Reduceri de costuri la Guvern, după achiziția a 17 mașini Dacia. Pentru ce model s-a optat
Autor: Iulia Horovei

dacia Sursa foto: Pexels
 

Guvernul a încheiat un contract de leasing pentru 17 mașini Dacia noi, lucru care ar reduce costurile lunare de 10 ori.

Cancelaria prim-ministrului a încheiat cu Grupul Dacia-Renault un contract de leasing operațional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up, noi, în garanție, prin achiziție directă, realizată prin intermediul SEAP, cu respectarea dispozițiilor legale.

Costul lunar, redus de 10 ori

Prin această achiziție s-a realizat o reducere „de 10 ori” a costului lunar al mașinilor.

Potrivit unui comunicat al Cancelariei premierului, au fost solicitate oferte pentru mașini fără șofer de la RAAPPS, Dacia și Ford, cu intenția de a contracta exclusiv mașini de fabricație românească.

„Oferta Dacia a fost cea mai avantajoasă. Ford a fost dispusă să pună la dispoziția Cancelariei, printr-un contract de comodat (gratuit), 2 autoturisme Puma electrice produse în România. Contractul de leasing operațional cu Dacia este pe o durată de 3 luni, plus o lună de grație, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani.

Economia din bani publici realizată este foarte mare. Contractul inițial cu RAAPPS avea un cost lunar de 850 de mii de lei pentru 30 de autoturisme cu șofer. În luna iulie, după preluarea mandatului Guvernului Bolojan, prin act adițional, numărul mașinilor a fost redus la 16, cu un cost lunar de 480 de mii de lei”, se arată în comunicat.

17 mașini Dacia Duster pentru 80.000 de lei pe lună

Contractul de leasing operațional cu Grupul Dacia-Renault pentru cele 17 mașini noi, aflate în garanție, are un cost de 80 de mii de lei/lună, precizează aceeași sursă.

„Spre comparație, oferta RAAPPS includea 17 mașini fără garanție, cu un cost lunar de 128 de mii de lei”, conform comunicatului.

Cele 17 mașini în leasing operațional vor fi conduse de demnitarii și angajații Cancelariei care au nevoie de transport pentru desfășurarea atribuțiilor de serviciu, se mai arată în comunicat. 

masini
dacia-renault
dacia
duster
guvern
cancelaria prim-ministrului
costuri
reduceri
