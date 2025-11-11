€ 5.0845
Reforma administrației: Câți bugetari vor fi dispărea și de unde se taie bani. Anunțul ministrului Dezvoltării
Data actualizării: 21:51 11 Noi 2025 | Data publicării: 21:49 11 Noi 2025

Reforma administrației: Câți bugetari vor fi dispărea și de unde se taie bani. Anunțul ministrului Dezvoltării
Autor: Iulia Horovei

guvernul-romaniei---dogioiu_58563100 Guvernul României. Foto: gov.ro
 

După multe săptămâni fără consens privind reducerile din administrațiile publice locală și centrală, partidele de coaliție au ajuns la un acord asupra întregului pachet de măsuri.

Partidele din coaliția de guvernare au ajuns la „un acord cu privire la întreg pachetul pe administrație, inclusiv cu privire la formulele care se vor aplica pe plan central, cât și pe cel local”, a confirmat ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, la Digi24, marți seara.

Reducerile privind cheltuielile de personal în administrația publică vor fi aplicate diferit la nivel central și local. 

Reducere de 10% a cheltuielilor de personal în administrația centrală

În administrația centrală, se prevede o reducere de 10% a cheltuielilor de personal, cu excepția spitalelor, învățământului preuniversitar și a creșelor.

„Ele sunt diferite ca modalitate de aplicare, pentru că sistemele sunt diferite. La administrația publică centrală este vorba despre o reducere a cheltuielilor de personal cu 10% la toți ordonatorii principali de credite, cu excepția cheltuielilor de personal de la spitale, din învățământul preuniversitar și de la nivelul creșelor”, a spus ministrul Dezvoltării.

Două variante de reducere în administrația locală

În ceea ce privește administrația locală, există două variante pe care primăriile le pot aplica: fie reducerea posturilor cu 30% în unitățile administrativ-teritoriale, ajustată în funcție de gradul de ocupare al organigramei, fie o reducere directă a cheltuielilor de personal cu 10%.

„La administrația locală este o altă formulă, pentru că are o reglementare pe anumite praguri, criterii etc. Și atunci avem două variante posibile în 2026, care sunt alternative: reducerea posturilor cu 30% la UAT-urile care generează reduceri de posturi vacante și ocupate, în funcție de cât este ocupată organigrama. Unde sunt foarte multe posturi ocupate, acolo va genera o reducere mai semnificativă a posturilor ocupate. Unde sunt multe posturi vacante, (...) acolo va fi o reducere numai a posturilor vacante și, într-o mică măsură, a posturilor ocupante. 

Există aici alternativa ca, în cazul în care se dorește, să se facă o reducere a cheltuielilor de personal, nu a posturilor ocupate, cu 10%”, a mai spus oficialul. 

