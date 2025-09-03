Lia Olguța Vasilescu anunță un blocaj administrativ: Nu va mai exista nicio direcție funcțională!

Administrația municipiului Craiova va trebui să disponibilizeze 132 de angajați, situație în care nu intră doar funcționarii din primării. Lia Olguța Vasilescu a subliniat că, în contextul măsurilor propuse de Guvernul Bolojan pentru administrațiile locale în Pachetul 2, cea mai corectă soluție de evaluare a funcționarilor publici ar fi introducerea unui test scris anual, care să elimine blocajele juridice și să identifice persoanele nepregătite pentru o funcție publică.

„Cea mai bună variantă pe care noi am și solicitat-o - de doi ani deja AMR a făcut acest lucru - și am și făcut o inițiativă legislativă în acest sens, asumată de mai mulți parlamentari, a fost evaluarea anuală a funcționarilor publici din fișa postului, dar o evaluare scrisă. De ce? Pentru că este foarte greu spre imposibil să disponibilizezi un funcționar. De fiecare dată, instanța întoarce deciziile înapoi, pentru că nu s-a făcut bine procedura, pentru că legea este cum este.

Dar la o evaluare scrisă, nu mai poate nicio instanță să-l trimită înapoi în primărie, pentru că este o probă foarte clară. Din păcate, nu s-a mers pe această lege. Ea este prinsă cumva, o parte a ei, în actualul pachet, dar se poate aplica abia din martie 2026, în cadrul evaluării anuale care se face pentru funcționarii publici. Cea mai corectă ar fi fost aceea, pentru că nu am fi vorbit despre posturi, ci despre oameni care nu sunt pregătiți ca să exercite funcția publică”, a spus Lia Olguța Vasilescu, la Digi24.

Primăriile din țară au 129.000 de angajați

Vasilescu a atras atenția că reducerea programată a posturilor din administrația locală ar afecta grav serviciile publice, precum activitatea personalului de salubrizare sau a angajaților de la spații verzi. Ea a subliniat necesitatea unei evaluări reale a personalului, în contextul în care numărul angajaților din primării este de aproximativ 129.000.

„Este foarte corect că nu se mai pot asigura serviciile la foarte multe dintre primării. Nu aș vrea să dau exemplul Craiovei, deși noi suntem la aproape jumătate din schema care ne este permisă de a face angajări. Sunt situații, cum este chiar la Sectorul 6 al Capitalei, unde măturătorii sunt prinși în schema de personal de la primărie. Sunt situații, cum e la Sectorul 3, unde cei de la spații verzi sunt prinși. La Pitești sunt situații unde îngrijitorii de la grădina zoologică sau cei care fac reparații de drumuri sunt prinși în schema primăriei.

Evident că în aceste momente, ei vor trebui să aleagă dacă mai au cartierele măturate, cu spații verzi toaletate sau cu drumuri reparate, sau vor alege funcționarii publici. Din cauza asta am spus că nu putem să tăiem otova. Trebuie să facem o radiografie foarte clară a ceea ce se află în acest moment în primării.

Mă bucur să constat că după ce am avut atât de multe discuții, s-a aflat, în sfârșit, cifra aproape reală - pentru că nici la acest moment nu e cea reală - de angajați în administrația publică locală. E undeva în jur de 129.000. Dacă facem o medie la 3000 de UAT-uri, ar însemna cam 43 de angajați per primărie - sigur că, în unele cazuri, cum sunt comunele, sunt mai puțini - 11, 12, iar în marile orașe sunt mai mulți.

(...) Nu știu de unde au apărut diferențele. Am solicitat să se facă o bază de date în care noi să încărcăm numărul real al funcționarilor, astfel încât să nu mai auzim peste tot spunându-se că în administrația publică locală sunt peste 300.000 de angajați. Am auzit chiar vehiculându-se aproape 500.000. Uite că suntem 129.000 până acum!”, a mai spus ea.

Reducerea planificată de Guvern va bloca administrațiile locale

În forma actuală, mai spune edilul, legea reducerii posturilor riscă să blocheze activitatea primăriilor, prin desființarea direcțiilor și a posturilor de conducere.

„Așa cum e scrisă legea acum, dacă nu o amendăm, ne vom trezi în situația în care nu va mai exista nicio direcție funcțională! Pentru că vor pleca angajați din toate direcțiile - iar la cifrele astea nu ai cum să disponibilizezi decât din toate direcțiile - iar asta înseamnă că nu vor mai fi cifre de angajați de 20, adică vor dispărea posturile de director. Ce se întâmplă? Intrăm în blocaj administrativ, pentru că, în conformitate cu Codul Adminstrativ și cu procedurile care există în fiecare primărie, primarul nu poate să semneze decât contrasemnat de unul dintre directorii din administrația publică locală. Sunt foarte multe lucruri care trebuie clarificate în acestă lege.

Am solicitat Guvernului o perioadă de două săptămâni pentru a analiza toate situațiile în parte, să vedem și de ce s-au făcut excepții pe anumite instituții care sunt în subordinea primăriilor și unde schemele sunt destul de ample și s-ar putea face și de acolo disponibilizări, astfel încât calitatea serviciului public să nu fie afectată.

(...) Ar trebui făcută o schemă minimală, și i-am cerut domnului Cseke Attila - în care avem încredere -, de funcționare a unei primării, astfel încât să nu se afecteze calitatea serviciului public”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

