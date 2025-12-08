De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic

Candidatul PNL la funcția de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a clasat pe prima poziție la alegerile locale parțiale din 7 decembrie și a devenit noul edil al Municipiului București. Ciucu a fost votat de peste 211.000 de bucureșteni, 36,16% dintre cei care s-au prezentat la urne.

Podiumul a fost completat de candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a obținut 128.405 voturi (21,94%) și social-democratul Daniel Băluță, care a obținut 120.001 voturi (20,51%).

Cariera politică a lui Ciprian Ciucu a început formal în anul 2016, atunci când a candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, având sprijinul formațiunii M10. Ulterior, Ciucu s-a înscris în Partidul Național Liberal, iar în 2020 a câștigat alegerile de la Primăria Sectorului 6, fiind susținut de PNL și USR-PLUS.

Între 2016 și 2019, Ciucu a fost consilier general al Municipiului București și a condus pentru scurt timp Agenția Națională a Funcționarilor Publici (2019–2020).

Foto: Vlad Roibu / DC News

De unde este originar, de fapt, Ciprian Ciucu. A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic

Puțină lume știe de unde este originar Ciprian Ciucu. Noul primar general al Capitalei s-a născut la 16 martie 1978, în municipiul Pitești, județul Argeș. El a absolvit Facultatea de Științe Politice la SNSPA și a obținut un master în Politici Publice și Integrare Europeană, a lucrat între 2000 și 2001 la departamentul de Relații Publice al Președinției României, marcând astfel primul său contact cu politica.

Originile sale sunt însă ceva mai la nord de Pitești, pe valea râului Argeșel, în satele Hârtiești și Vulturești, potrivit Laviniei Năstase. Ciucu este, de asemenea, al șasele argeșean care ajunge primar general al Municipiului București, confirmând astfel o tradiție puțin cunoscută.

„Al șaselea argeșean care ajunge primar al Bucureștiului!

Ciprian Ciucu e de la Vulturești și Hârtiești, dacă vorbești măcar o dată cu mama lui înțelegi că a fost programat să aibă succes încă de mic.

Azi a fost Sfânta Filoteea, ocrotitoarea argeșenilor, toți argeșenii l-au votat și au sperat, la fel și Filiala PNL Argeș!“, a scris, aseară, pe Facebook, Lavinia Năstase, membru PNL Argeș.

