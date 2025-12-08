€ 5.0899
DCNews Politica Personalități politice De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Data publicării: 11:41 08 Dec 2025

De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Autor: Ioan-Radu Gava

ciprian ciucu Foto: Agerpres
 

Ciprian Ciucu a devenit noul primar general al Municipiului București, la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025.

Candidatul PNL la funcția de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a clasat pe prima poziție la alegerile locale parțiale din 7 decembrie și a devenit noul edil al Municipiului București. Ciucu a fost votat de peste 211.000 de bucureșteni, 36,16% dintre cei care s-au prezentat la urne.

Podiumul a fost completat de candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a obținut 128.405 voturi (21,94%) și social-democratul Daniel Băluță, care a obținut 120.001 voturi (20,51%).

CITEȘTE ȘI               -               Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"

Cariera politică a lui Ciprian Ciucu a început formal în anul 2016, atunci când a candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, având sprijinul formațiunii M10. Ulterior, Ciucu s-a înscris în Partidul Național Liberal, iar în 2020 a câștigat alegerile de la Primăria Sectorului 6, fiind susținut de PNL și USR-PLUS.

Între 2016 și 2019, Ciucu a fost consilier general al Municipiului București și a condus pentru scurt timp Agenția Națională a Funcționarilor Publici (2019–2020).

CITEȘTE ȘI                 -               Surprizele de la Sectorul 4 la alegerile locale parțiale din București: USR, prăbușit în toate sectoarele

Foto: Vlad Roibu / DC News

De unde este originar, de fapt, Ciprian Ciucu. A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic

Puțină lume știe de unde este originar Ciprian Ciucu. Noul primar general al Capitalei s-a născut la 16 martie 1978, în municipiul Pitești, județul Argeș. El a absolvit Facultatea de Științe Politice la SNSPA și a obținut un master în Politici Publice și Integrare Europeană, a lucrat între 2000 și 2001 la departamentul de Relații Publice al Președinției României, marcând astfel primul său contact cu politica.

Originile sale sunt însă ceva mai la nord de Pitești, pe valea râului Argeșel, în satele Hârtiești și Vulturești, potrivit Laviniei Năstase. Ciucu este, de asemenea, al șasele argeșean care ajunge primar general al Municipiului București, confirmând astfel o tradiție puțin cunoscută.

CITEȘTE ȘI                -              Copil, devenit primar în comuna bihoreană Remetea. A fost votat de 76% dintre alegători

„Al șaselea argeșean care ajunge primar al Bucureștiului!

Ciprian Ciucu e de la Vulturești și Hârtiești, dacă vorbești măcar o dată cu mama lui înțelegi că a fost programat să aibă succes încă de mic.

Azi a fost Sfânta Filoteea, ocrotitoarea argeșenilor, toți argeșenii l-au votat și au sperat, la fel și Filiala PNL Argeș!“, a scris, aseară, pe Facebook, Lavinia Năstase, membru PNL Argeș.

CITEȘTE ȘI                -              Vlad Gheorghe, după alegerile pentru Primăria Capitalei: E nevoie de o alianță de dreapta care să lupte cu acest monstru

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian ciucu
de unde e ciprian ciucu
hartiesti
vulturesti
Comentarii

