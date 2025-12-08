€ 5.0899
Fritz: Posibil că Lasconi își dorește să fie exclusă din USR
Data actualizării: 12:29 08 Dec 2025 | Data publicării: 12:08 08 Dec 2025

Fritz: Posibil că Lasconi își dorește să fie exclusă din USR
Autor: Anca Murgoci

animal-orasul-lui-lasconi_92064800 Foto: Agerpres
 

Dominic Fritz s-a supărat pe Elena Lasconi.

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, că o susține pe Elena Lasconi pentru funcția de primar al orașului Câmpulung Muscel, însă declarațiile recente ale acesteia privind politica națională nu sunt unele „foarte fericite”.

Este posibil ca Lasconi să își dorească să fie exclusă din partid?

În opinia sa, este posibil ca Lasconi să își dorească să fie exclusă din partid și să își păstreze mandatul de primar.

„Legea nu îi permite Elenei Lasconi să plece ea singură din USR. Posibil că își dorește să fie exclusă, ca să își păstreze mandatul. Eu o susțin pe Elena Lasconi, în calitate de primar. Cred că este un primar bun pentru Câmpulung Muscel. Declarațiile ei recente despre politica națională, în România, nu le consider foarte fericite. Îi dau dreptate: ieri a fost o zi bună pentru democrație, pentru că nu a câștigat niciun extremist”, a afirmat Fritz, într-o conferință de presă, la sediul USR.

Lasconi a savurat victoria lui Ciucu. Mesaj din cinci cuvinte transmis de Elena Lasconi după înfrângerea lui Drulă 

Duminică seara, după anunțarea rezultatelor la alegerile parțiale, Elena Lasconi a postat pe Facebook o fotografie în care apare alături de candidatul PNL, Ciprian Ciucu, care a fost ales primar general al Capitalei. Imaginea a fost însoțită de comentariul: „O zi bună pentru democrație”.

elena lasconi
usr
ciprian ciucu
dominic fritz
