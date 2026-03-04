Ministrul Oana Țoiu cere armistițiu cu Iranul ca să aducă românii acasă. Bogdan Chirieac, frapat: Nu te poți supăra, ne umple de umor

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, la Realitatea Plus, despre intervenția statului român pentru cetățenii românii din zonele de conflict, pentru a-i repatria, în contextul unei declarații controversate a ministrului de Externe, Oana Țoiu, care a spus că diplomația europeană ar trebui să solicite un „armistițiu temporar negociat” în Orientul Mijlociu, cu scopul de a permite evacuarea civililor din zonele de război.

Gafa ministrului de Externe Oana Țoiu în criza conflictului din Orientul Mijlociu

„Ne așteptăm doamna Țoiu să facă ceva? Dânsa a venit cu ideea unui armistițiu, în așa fel încât românii din Orientul Mijlociu să poată fi extrași! Păi, nu judeci deloc? Armistițiu cu cine? Cine e la conducerea Iranului acum? Ca să faci un armistițiu trebuie să fie două părți bine definite, în așa fel încât să oprească rachetele, să se poată elibera câteva ore spațiul aerian. Mai bine este ca doamna Țoiu să nu se bage în nimic și să o lăsăm să vorbească ce vrea dânsa (...) Ne umple de umor cu declarațiile domniei sale, că nu te poți supăra pe doamna Țoiu”, a spus Bogdan Chirieac.

Repatrierea românilor din Emirate, „aproape imposibilă”

În continuare, Bogdan Chirieac a subliniat că repatrierea cetățenilor români este aproape imposibilă până la terminarea conflictului.

„Nu văd cum se poate face extracția românilor din Emiratele Arabe Unite, unde sunt majoritatea dintre ei acum, pur și simplu. Înțeleg că națiuni puternice au organizat curse aeriene speciale, nu știu ce trasee au avut, dar și-au mai repatriat din oameni. În România, până la terminarea conflictului, nu văd cum s-ar putea repatria plus că și companiile aeriene înțeleg că profită de situație. Era un bilet din zona cu probleme, Dubai / Abu Dhabi până la Paris la un preț de 6000 de euro, la economic”, a zis Bogdan Chirieac.

„Nu ești în mare pericol dacă ești în Dubai sau Abu Dhabi acum, chiar dacă mai cad bombe, dar majoritatea sunt interceptate. Sigur că nu este liniște ca la București, dar pericolul foarte mare nu există. Deci, nu văd cum se pot repatria românii. Am văzut că românii care au fost repatriați din Israel prin Egipt au fost foarte supărați că și-au plătit biletul de avion, deși au fost acolo în vacanță, pe banii lor, nu i-a trimis statul român. De ce să plătească statul român, tot poporul, evacuarea de acolo? Te-a evacuat, adus în zona de siguranță, dar biletul ar cam trebui să îl plătești!”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

