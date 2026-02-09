Totul, până la primari! Aleșii locali, taxați de Bogdan Chirieac, după ce au sărit la Ilie Bolojan: Nu sunt în stare

Revolta autorităților locale nu are baze solide, consideră analistul politic Bogdan Chirieac - există probleme majore în multe localități din țară, iar reforma administrativă este extrem de necesară.

Bogdan Chirieac: „Performanța administrației este mediocră, deplorabilă!

Citește și: EXCLUSIV Soluția lui Remus Borza pentru economii de miliarde de euro în administrația publică. „Reducerea cu 10% e pistol cu apă”

„Nu se răstoarnă nimic. Revolta primarilor din țară este... și nu este întemeiată, fiindcă, în România, trebuie să aibă loc o reformă administrativă majoră. Din 3.200 de localități probabil că trebuie să rămână 1.000. S-a întâmplat și-n Polonia, și-n alte state. Nu poți să ai comune cu 100 de oameni și care depind integral de bugetul de stat. Nu se pot dezvolta, nu-și pot atrage investitori, fonduri europene. Și-așa nu sunt în regulă, din punctul ăsta de vedere, fiindcă n-au atras fonduri sau nu sunt în stare să-și ducă proiectele la bun sfârșit”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, în direct la Realitatea Plus.

„Nu ne preocupă atât de mult bunăstarea primarilor, ci a poporului. Cheltuielile administrației sunt nesustenabile, ăsta este adevărul! Iar performanța administrației este mediocră, deplorabilă! Și spunem asta pe bază de informații: în felul în care au dus la bun sfârșit investițiile, în felul în care n-au reușit să atragă fondurile europene sau să ducă la bun sfârșit investițiile europene - și ele sunt luate de la Bruxelles, deci bani dați de Uniunea Europeană și trecute pe bugetul de stat, de România, deci de contribuabilii din România. Din punctul ăsta de vedere, reforma primarilor mi se pare că are multe puncte pline de umbră. Nu spun negre, dar cu umbre mari” - Bogdan Chirieac.

Companiile private, îndreptățite să se revolte

Analistul politic a mai evidențiat că mediul privat nu a reacționat la măsurile luate de Guvern în ultimele luni, contrar primarilor care se revoltă, firmele fiind, însă, cele îndreptățite să facă acest lucru.

„Până acum, Bolojan a ars la maximum mediul privat, care n-a avut nicio reacție. Probabil că, în câțiva ani, mediul privat din România o să-și dea seama de forța pe care o are, că ei angajează cinci milioane de oameni - sau mai mulți decât atât, pe bune, în această țară. Iar forța lor, atunci când un guvern iresponsabil face ce a făcut domnul Bolojan, ar trebui să se opună deciziilor aberante luate - nu doar de Bolojan, ci de orice guvern!

Deocamdată, însă, mediul privat n-a reacționat! Când Bolojan a zis că se apropie de primari sau de administrație, se nasc revoltele, grevele... Păi ce grevă administrativă?! Că, oricum, dacă ceri o hârtie de la primărie, cu excepții notabile de primării care funcționează, ori nu e dată niciodată, ori dacă faceți o sută de drumuri la primărie, vi-o dă în 6-8 luni”, a mai declarat acesta.

Citește și: • „Eu cred că o să ne ia casele”. Bogdan Chirieac, după propunerile Guvernului Bolojan: O să trăim cum voia USR - fericiți, în grupuri