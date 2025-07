De vineri, 1 august, crește TVA. Scade coșul zilnic: Economia pe hârtie vs. buzunarul românului. Cifrele momentului

Dumitru Costin a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu, la emisiunea Ce Se Întâmplă, la DC News, unde a vorbit despre impactul asupra inflației al „Pachetului 1“ de măsuri adoptat de Guvernul Ilie Bolojan, dar și al re-liberalizării pieței de energie.

„Ce impact are „Pachetul 1“ al Guvernului Bolojan“, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Pachetul 1 va aduce în primul rând o creștere a inflației. Există de asemenea măsura de re-liberalizare a pieței de energie de la 1 iulie și din evaluările pe care le-am făcut cu echipa de la BNS, doar aceasta adaugă undeva la 2,8% în plus. Așa cum am arătat într-un studiu recent pe care l-am publicat acum vreo trei săptămâni, studiu care a fost transmis și președintelui României, premierului, ministrului Energiei, etc, doar creșterea prețurilor la energie va antrena în întreaga economie un plus de 2,8% la inflație, o inflație care a fost estimată la începutul acestui an de 4,9%, pe care s-a construit și bugetul pe 2025.

Măsurile recent adoptate, care vor intra în vigoare la 1 august, vor avea la rândul lor un impact pe inflație. În primul rând, creșterea de TVA de la 19%, la 21%, la alimente, de la 5%, la 9% și consecințele creșterilor de accize vor mai da un imput de circa 3% la inflație. Una peste alta, cele două elemente majore, creșterile de taxe + re-liberalizarea pieței se vor combina cu inflația prognozată inițial și ne vor duce, undeva spre sfârșitul acestui an, la o inflație de 10%“, a spus președintele BNS, Dumitru Costin.

„Dar Guvernul știe?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Guvernul știe și îi convine, pentru că inflația asta o revezi și în PIB“, a replicat președintele BNS.

„Corect! Ni se pare că s-a mărit PIB-ul, deși e o falsă mărire. E o iluzie!“, a completat Răzvan Dumitrescu.

Puterea de cumpărare în 2026, la fel ca în 2023

Dumitru Costin a arătat că, la finalul anului 2026, românii vor avea aceeași putere de cumpărare ca în anul 2023, ca urmare a inflației care va înghiți creșterile salariale din acest an și de anul viitor.

„În ceea ce privește consecințele asupra vieții de zi cu zi și a puterii de cumpărare a cetățenilor, am luat ca reper ceea ce s-a întâmplat cu salariul minim. Am avut la sfârșitul anului 2024 o creștere la 3.700 brut. În 2025 am avut încă o creștere la 4.050, adică 2.570 net. A fost o creștere de 10% a salariului. Asta înseamnă că puterea de cumpărare a salariului minim va fi erodată complet doar din cauza inflației.

Dacă ne uităm și la ce urmează în 2026 - înghețarea pensiilor, înghețarea salariilor bugetarilor, înghețarea prestațiilor sociale - dacă ținem cont de prognozele oficiale care spun că salariul mediu brut va ajunge la 9.213 lei, dacă ținem cont de legea din toamna anului trecut care a transpus directiva cu salariul minim și creșterea sa la 1 ianuarie 2026 la 4.330 de lei, la finalul anului viitor, vom mai face un pas în spate, în sensul în care puterea de cumpărare va continua să se erodeze și vom ajunge ca puterea de cumpărare să fie cea pe care am avut-o la sfârșitul anului 2023. Mai pierdem încă un an ca putere de cumpărare. Anul ăsta ne întoarcem în 2024, iar la finalul anului viitor ne întoarcem în 2023“, a mai spus Dumitru Costin.

