Accident grav pe E85, în această seară, cu 6 victime. Un bărbat de 41 de ani și-a pierdut viața

Un accident rutier grav s-a produs, în această seară, pe drumul european E 85. Un bărbat de 41 de ani a murit. Accidentul s-a produs în satul Traian, din comuna Săbăoani. În accident au fost implicate două mașini, în care erau șase persoane, dintre care doi copii, transmite Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

În urma accidentului, o femeie în vârstă de 37 de ani şi doi copii, în vârstă de 3 şi 9 ani, au fost preluaţi de un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi transportaţi la spital.

Celelalte două persoane implicate în accident, o femeie de 47 de ani şi un bărbat de 51 de ani, cu traumatisme la nivelul toracelui şi membrelor superioare, au fost preluate de ambulanţe şi transportate la UPU Roman.

Un bărbat de 41 de ani a murit

"În urma impactului, conducătorul unui autoturism a rămas încarcerat. Pompierii, cu ajutorul echipamentelor specifice, au acţionat pentru scoaterea victimei din interiorul autoturismului. Bărbatul, în stare de inconştienţă a fost preluat de echipajul SMURD TIM care a început manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul în vârstă de 41 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanţa SMURD TIM declarând decesul acestuia”, a precizat sursa citată.

La faţa locului au fost mobilizate echipe ale pompierilor militari din Roman, autospeciale pentru descarcerare şi prim ajutor, precum şi patru ambulanţe. Până la sosirea forţelor de intervenţie, patru persoane erau evacuate din autoturisme, iar un copil a fost scos de către participanţii la trafic.

Concomitent cu misiunea pentru descarcerarea victimei s-a acţionat pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de circulaţie.