Accident grav în Sibiu: Zece persoane rănite. Șapte sunt copii, cu vârste între 5 și 10 ani

Zece persoane, dintre care şapte copii, au fost rănite şi transportate la spital după ce microbuzul în care se aflau a intrat, duminică, într-un imobil, pe DN 14, în localitatea Bratei din judeţul Sibiu.

”În urma evaluării medicale, toate cele 10 persoane au fost transportate la spital. Şapte minori cu vârste cuprinse între 5 şi 10 ani au fost transportaţi la CPU Luther (Spitalul de Pediatrie Sibiu - n.r.) şi trei adulţi (28, 36 şi 61 de ani) au fost transportaţi la CPU Mediaş. Din fericire, nicio persoană implicată în accident nu a suferit răni grave, acestea având diferite traumatisme", a declarat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, Raluca Marcu, conform Agerpres.

Șoferița a pierdut controlul mașinii

Din primele cercetări, poliţiştii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un microbuz de transport persoane pe DN 14, la km 60 + 900 metri, având direcţia de deplasare Brateiu - Mediaş, conducătoarea auto în vârstă de 36 de ani a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un imobil.

