DCNews Stiri Accident grav în Sibiu: Zece persoane rănite. Șapte sunt copii, cu vârste între 5 și 10 ani
Data publicării: 21:31 21 Dec 2025

Accident grav în Sibiu: Zece persoane rănite. Șapte sunt copii, cu vârste între 5 și 10 ani
Autor: Irina Constantin

accident ambulanta Acciddent, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres
 

Un accident grav s-a produs în Sibiu, duminică. Zece persoane au fost transportate la spital. Șapte dintre ele sunt copii.

Zece persoane, dintre care şapte copii, au fost rănite şi transportate la spital după ce microbuzul în care se aflau a intrat, duminică, într-un imobil, pe DN 14, în localitatea Bratei din judeţul Sibiu.

”În urma evaluării medicale, toate cele 10 persoane au fost transportate la spital. Şapte minori cu vârste cuprinse între 5 şi 10 ani au fost transportaţi la CPU Luther (Spitalul de Pediatrie Sibiu - n.r.) şi trei adulţi (28, 36 şi 61 de ani) au fost transportaţi la CPU Mediaş. Din fericire, nicio persoană implicată în accident nu a suferit răni grave, acestea având diferite traumatisme", a declarat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, Raluca Marcu, conform Agerpres. 

Șoferița a pierdut controlul mașinii

Din primele cercetări, poliţiştii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un microbuz de transport persoane pe DN 14, la km 60 + 900 metri, având direcţia de deplasare Brateiu - Mediaş, conducătoarea auto în vârstă de 36 de ani a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un imobil.

Citește și: Accident grav pe DN 66, în Hunedoara. Un a murit, altul e în stare gravă 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident sibiu
